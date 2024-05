A- A+

Demanda Com proximidade do São João, Azul tem alta procura de clientes para Caruaru Demanda é impulsionada pela chegada da festa de São João na cidade e pela conveniência de voos da Azul, que conectam Caruaru a mais de 35 destinos a partir de Recife

Com a proximidade das festividades do São João em Caruaru, a demanda por passagens aéreas para a cidade está em alta, especialmente devido à conveniência dos voos oferecidos pela Azul, que conectam Caruaru a mais de 35 destinos partindo de Recife. A empresa prevê uma ocupação significativa nos próximos meses, tanto que a partir de 10 de junho, aumentará a capacidade de voos para a rota Recife-Caruaru, utilizando aeronaves ATR 72-600 com capacidade para 70 passageiros, um aumento de mais de 600% em relação à capacidade atual.

André Mercadante, diretor de Alianças, Planejamento e Revenue Management da Azul, destaca que além do São João, a demanda corporativa e de eventos também influenciou na decisão de aumentar a oferta de voos para Caruaru, a partir do principal hub da empresa no Nordeste, em Recife.

“A expansão dos voos da Azul para Caruaru proporciona à população local um acesso direto a importantes centros corporativos e destinos turísticos variados. Essa conectividade reforça não apenas as oportunidades de negócios, mas também a oferta de lazer e cultura para os moradores da região que poderão desfrutar de destinos brasileiros e internacionais”, destaca o executivo da companhia.

A rápida conexão de 35 minutos entre Recife e Caruaru é apenas o começo de uma viagem que pode levar os passageiros a mais de 35 destinos diferentes, incluindo grandes centros de negócios no Brasil e destinos internacionais como Montevidéu, Orlando e Fort Lauderdale. Em breve, a nova rota para Porto, em Portugal, expandirá ainda mais as opções de viagem disponíveis.

A partir de 10 de junho, os voos para Caruaru ocorrerão duas vezes ao dia, partindo de Recife às 8h00 e às 14h55, com retorno de Caruaru às 9h10 e às 16h05, respectivamente. Os bilhetes já estão disponíveis para compra no site da Azul, na central de vendas e nas agências de viagens parceiras.

