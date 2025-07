Com queda na venda de carros elétricos, caem 16% os lucros da Tesla, de Elon Musk

A- A+

A Tesla, companhia fabricante de carros elétricos do bilionário Elon Musk, amargou uma retração de 16% em seus lucros no segundo trimestre deste ano. O resultado tem relação com a queda forte nas vendas dos veículos da companhia, em meio à polêmica passagem de Musk pelo governo de Donald Trump, nos EUA.

Ontem, a California New Car Dealers Association divulgou que o número de novos veículos da Tesla registrados na Califórnia caiu mais uma vez, com a empresa continuando a perder espaço no maior mercado de veículos elétricos dos Estados Unidos.

Um total de 41.138 Teslas foram registrados no estado no último trimestre, uma queda de 21% em relação ao ano anterior, marcando o sétimo trimestre consecutivo de declínio da empresa. A queda superou o recuo de 13% nas matrículas totais de veículos com emissão zero no estado durante o mesmo período.

Os resultados destacam a magnitude da queda contínua nas vendas da Tesla. As entregas globais da montadora caíram 13% no segundo trimestre, e analistas esperam que a fabricante de veículos elétricos registre um segundo ano consecutivo de declínio anual, segundo a média das estimativas compiladas pela Bloomberg.

A empresa apresenta uma linha de veículos envelhecida, aumento da concorrência no mercado de elétricos e uma reação negativa de consumidores ao envolvimento do CEO Elon Musk com o governo Trump — mesmo após o rompimento público entre o bilionário e o ex-presidente.

Os registros na Califórnia do Model Y, o carro mais vendido da Tesla, caíram 37% no primeiro semestre do ano. Isso ocorreu justamente quando a empresa introduziu uma versão atualizada do SUV compacto. A Tesla havia atribuído parte das fracas vendas do primeiro trimestre ao fechamento temporário de fábricas relacionado à atualização desse modelo essencial.

O relatório, que cita dados da Experian, foi divulgado um dia antes do anúncio dos resultados do segundo trimestre da Tesla, com investidores aguardando atualizações sobre os planos estratégicos da divisão automotiva, incluindo avanços em veículos mais acessíveis que possam reacender o interesse dos consumidores.

Ainda assim, os modelos Model Y e Model 3, os mais vendidos da Tesla, continuam entre os mais populares no maior mercado automotivo dos EUA. O Model Y foi o veículo mais vendido de qualquer tipo, com mais de 44 mil unidades registradas nos primeiros seis meses, enquanto o Model 3 foi o carro de passeio mais vendido.

Veja também