Indústria Com R$ 130 mi de investimentos, Grupo Raymundo da Fonte inaugura fábrica de sabão em pó em Paulista Nova unidade sustentável gera mais de 100 empregos e reforça compromisso industrial do grupo em Pernambuco

Com um investimento superior a R$ 130 milhões, o Grupo Raymundo da Fonte (GRF) inaugurou, nesta sexta-feira (28), sua nova fábrica de sabão em pó em Paulista, na Região Metropolitana do Recife. A unidade, instalada na sede industrial da empresa, na Vila Torre Galvão, às margens da PE-015, ocupa 4.400 m² de área construída e foi projetada para operar com alta eficiência e sustentabilidade.

A fábrica tem capacidade para produzir até oito toneladas de sabão em pó por hora, abastecendo os mercados do Norte, Nordeste e Sudeste. Em fase de testes desde janeiro, o empreendimento gera mais de 100 vagas diretas e indiretas, sendo 90% das contratações oriundas de Paulista e municípios vizinhos. Com a expansão prevista para os próximos cinco anos, a expectativa é alcançar 250 postos de trabalho.

Ao comentar a inauguração, o superintendente do GRF, Hisbello Andrade, afirmou que a nova planta representa muito mais do que crescimento industrial. “É a confirmação de um compromisso que atravessa quase 80 anos de história”, destacou.

Segundo o empresário, a empresa mantém seu espírito pioneiro ao entrar de forma estratégica na categoria de sabão em pó. Andrade explicou que a unidade foi projetada para entregar eficiência e qualidade, com recursos próprios, financiamento do Banco do Nordeste e incentivos governamentais vinculados à geração de emprego e desenvolvimento local.

“Não entramos nessa categoria por intuição, mas por estratégia e convicção. Estamos lançando um sabão em pó de alto desempenho, desenvolvido para facilitar a vida do consumidor e reforçar nosso compromisso com qualidade e tecnologia”, discursou.

Inovação

O diretor-executivo de Operações do GRF, Osvaldo Scalzo, também ressaltou o potencial do investimento. Ele afirmou que a empresa continuará investindo em desenvolvimento de produtos e novas tecnologias.

“Esse investimento é a prova da nossa confiança no mercado e na nossa capacidade de inovação. O amanhã será marcado pela busca incansável por eficiência, inovação e pela formação da próxima geração de líderes, que dará continuidade ao legado do grupo”, declarou.

Os produtos fabricados na nova planta incluem as linhas de sabão em pó Brilux, Sonho e Candura, nas versões Tripla Ação, Coco, Floral e Lavanda, ao todo, serão produzidos 48 SKUs.

O diretor industrial, Rômulo do Vale, explicou que a unidade nasce alinhada às melhores práticas globais. “Temos aqui o que há de mais avançado em automação, sustentabilidade e controle de processo”, afirmou.

Ele acrescentou que a planta apresenta maior eficiência energética, menor impacto ambiental e uma operação mais robusta. “Entramos em um novo patamar de competitividade, ampliando nossa presença no mercado nacional. Hoje celebramos não apenas a realização de um sonho coletivo, mas o início de um novo ciclo de desafios e possibilidades para o grupo Raymundo da Fonte”, completou.

Relevância

A solenidade contou com a presença da vice-governadora de Pernambuco, Priscila Krause, que representou a governadora Raquel Lyra. Krause destacou a relevância do investimento para o Estado. Segundo ela, a ampliação da indústria reforça o momento positivo da economia pernambucana. “A inauguração desta fábrica, com investimento superior a R$ 130 milhões, acompanha o cenário atual de expansão, tanto dos investimentos públicos quanto privados em Pernambuco”, disse.

Ela lembrou que há mais de R$ 35 bilhões em investimentos anunciados pelo setor produtivo para os próximos anos e apontou os dados recentes do Caged. “Tivemos, em outubro de 2025, o dobro de empregos gerados em relação ao mesmo período do ano passado, um crescimento de 105%. A construção civil cresceu mais de 100%, e a indústria, 28%”.

A secretária de Desenvolvimento Social de Paulista, Amanda Rodrigues, que representou o prefeito Severino Ramos, enfatizou a importância social e econômica da chegada da nova unidade ao município. “Para Paulista, é motivo de orgulho receber um investimento que gera emprego, renda e fortalece a economia local. Cada produto aqui fabricado carrega a dedicação das mãos que constroem essa história”, declarou.

Para o presidente da Federação das Indústrias do Estado de Pernambuco (Fiepe), Bruno Veloso, o grupo Raymundo da Fonte é um orgulho para Pernambuco. “Uma indústria tradicional que há tantos anos vem trazendo desenvolvimento para o nosso estado. A ampliação da sua fábrica mostra - mais uma vez - que a opção dela é pelo desenvolvimento e a geração de emprego e renda”, pontuou.



