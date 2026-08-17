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Empresa Nacional Com R$ 17,3 bi em dívidas, Casas Bahia vive 'maior crise desde a fundação' Varejista protocolou pedido de recuperação judicial. Reestruturação já registra fechamento de quase 300 lojas e demissão de cerca de 3 mil funcionários

No pedido de reestruturação levado à Justiça neste domingo, a Casas Bahia argumenta que enfrenta a "pior crise financeira desde a fundação", num cenário ainda mais complexo que o vivido em 2024, quando a empresa passou por uma recuperação extrajudicial. Agora, a empresa acumula dívidas de R$ 17,3 bilhões.

O grupo justifica que o aumento da taxa Selic a partir de 2021 produziu "efeitos especialmente severos", já que sua operação é "estruturalmente dependente" do crediário. Os carnês remontam à criação da empresa, na década de 1950, e hoje respondem por 15,9% das vendas. Entre abril e junho, a carteira de crediário da Casas Bahia fechou em R$ 6,3 bilhões.

Os juros altos também aumentaram o custo da empresa com a manutenção dos estoques e as operações de risco sacado com fornecedores. Nesse modelo, bancos antecipam aos fornecedores o pagamento pelas mercadorias vendidas à varejista, que ganha um prazo maior, com juros, para quitar a dívida com a instituição financeira.

;Além dos juros, a companhia alega que o cenário também foi dificultado pela inflação, que comprimiu a renda e o poder de compra das famílias, especialmente as mais pobres, e o aumento da concorrência "com plataformas internacionais", como Amazon e Mercado Livre.

A crise, portanto, não é recente. Ainda em 2023, a empresa implementou um plano de reestruturação, com o fechamento de 55 lojas, a demissão de 8,6 mil funcionários e a redução de R$ 1 bilhão em estoques.

Ainda assim, as medidas não foram suficientes. No ano seguinte, a Casas Bahia passou por um processo de recuperação extrajudicial, com um passivo de R$ 4,1 bilhões.

Mesmo após o processo, a grupo diz que continuou a enfrentar dificuldades econômico-financeiras que agora culminaram no pedido de reestruturação judicial. Entre as frentes de recuperação, a empresa cita o fechamento de 298 lojas e a demissão de cerca de 3 mil funcionários em agosto.

Além da própria Casas Bahia, o pedido engloba nove empresas do grupo:

ASAP Log – Logística e Soluções;

ASAP Log;

CNT Soluções em Negócios Digitais e Logística;

Cntlog Express Logística e Transporte;

Globex Administração e Serviços;

Cnova Comércio Eletrônico;

Integra Soluções para Varejo Digital;

Casas Bahia Tecnologia;

Indústria de Móveis Bartira.

Prejuízo de R$ 10,1 bilhões

O pedido de recuperação judicial ocorre após a divulgação do balanço do segundo trimestre, que expôs a deterioração das contas da companhia. A Casas Bahia registrou prejuízo líquido de R$ 10,1 bilhões entre abril e junho, resultado negativo 18 vezes superior aos R$ 555 milhões registrados no mesmo período de 2025.

O balanço divulgado no domingo já citava explicitamente a possibilidade de uma recuperação judicial ou de uma nova recuperação extrajudicial. A administração afirmava que avaliava "alternativas operacionais, financeiras, societárias e estratégicas adicionais" diante da situação de liquidez e das projeções de fluxo de caixa.

A auditoria EY também chamou atenção, no parecer que acompanha as demonstrações financeiras, para uma "incerteza relevante relacionada com a continuidade operacional" da companhia.

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