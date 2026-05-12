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Investimento Com R$ 453,4 milhões, BNDES amplia aprovações de crédito para Pernambuco No 1º trimestre de 2026, aumento foi de 164,4% em relação ao mesmo período de 2025.

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) aprovou R$ 453,4 milhões em crédito para Pernambuco no primeiro trimestre de 2026, um crescimento de 164,4% em relação ao mesmo período de 2025, quando foram registrados R$ 171,5 milhões.

Os recursos contemplaram todos os setores da economia, com destaque para comércio e serviços (R$ 172,9 milhões), infraestrutura (R$ 177,7 milhões), indústria (R$ 74,9 milhões) e agropecuária (R$ 27,8 milhões). As micro, pequenas e médias empresas responderam por R$ 240,3 milhões do total, valor 153,5% superior ao registrado em 2025.

No período, os desembolsos do banco no estado somaram R$ 381,6 milhões, aumento de 117,9% em comparação ao ano anterior. Pernambuco também se destacou no Nordeste, ficando entre os principais volumes de crédito aprovado para os setores de indústria e comércio e serviços.

Desde 2023, o BNDES aprovou R$ 6,08 bilhões para o estado, resultado 56,8% maior do que o registrado entre 2019 e 2022.

Segundo o presidente do banco, Aloizio Mercadante, o aumento do crédito reflete a retomada do papel do BNDES como indutor do desenvolvimento, com foco no apoio a pequenos negócios, infraestrutura, inovação e produtividade.

Nordeste e cenário nacional

Na região Nordeste, as aprovações chegaram a R$ 3,38 bilhões no trimestre, alta de 98,2% em relação a 2025, com maior volume destinado à infraestrutura, seguida de agropecuária, comércio e serviços e indústria.

No cenário nacional, o BNDES registrou lucro recorrente de R$ 3,1 bilhões no trimestre e destacou crescimento nas aprovações, desembolsos e consultas. A carteira de crédito atingiu R$ 678,2 bilhões, o maior patamar desde 2016.

O banco também informou que mantém baixa inadimplência, de 0,046%, índice bem inferior à média do Sistema Financeiro Nacional.

*Com informações da assessoria

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