Com reajuste na mensalidade escolar, prévia da inflação acelera para 0,78% em fevereiro

A- A+

O IPCA-15, índice que funciona como uma prévia da inflação, voltou a acelerar, chegando a 0,78% em fevereiro. O resultado foi impulsionado pelo segmento de educação (5,07%) por conta dos reajustes nas mensalidades escolares, normalmente praticados no início do ano. Ainda assim, os dados divulgados pelo IBGE vieram pouco abaixo do que esperavam analistas (0,82%).

Nos últimos 12 meses, a variação do IPCA-15 foi de 4,49%;

O resultado foi 0,02 ponto percentual maior que fevereiro de 2023;

Educação avançou para 5,07%, maior resultado do mês.

Em janeiro, o indicador havia desacelerado para 0,31%, apesar do aumento no segmento de alimentação e bebidas. As elevadas temperaturas no início do ano, com a intensificação do fenômeno El Niño, explicavam os preços mais elevados nesse grupo.

Os alimentos continuaram em destaque neste mês, mas os preços cresceram menos (0,97% em fevereiro, ante 1,53% em janeiro). Saúde e cuidados pessoais vieram em seguida, com a terceira maior contribuição para o resultado (0,76%).

A taxa deste mês veio em linha com a registrada em fevereiro do ano passado (0,76%), indicando sazonalidade.

No segmento de educação, a maior influência foi dos cursos regulares (6,13%), principalmente ensino médio (8,58%), ensino fundamental (8,23%), pré-escola (8,14%) e creche (5,91%). Curso técnico (6,01%), ensino superior (3,74%) e pós-graduação (2,81%) também registraram altas.

O aumento nos preços foi quase generalizado. Entre os nove grupos pesquisados, houve queda apenas no segmento de vestuário, em que os preços recuaram 0,39% depois de subirem 0,22% em janeiro.

Veja também

auxílo Caixa paga novo Bolsa Família a beneficiários com NIS de final 8