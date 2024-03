A- A+

Bolsa de Nova York Com recorde do S&P 500, Wall Street fecha em alta nesta terça-feira (19) O Dow Jones subiu 0,83%; o Nasdaq, 0,39%

Wall Street fechou em alta nesta terça-feira, com um novo recorde do S&P 500, antes dos resultados da reunião de política monetária do Federal Reserve, que acontece amanhã.

O Dow Jones subiu 0,83%; o Nasdaq, 0,39%; e o S&P 500, 0,56%, para uma nova máxima.

