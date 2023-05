A- A+

Arcabouço Fiscal Com regra fiscal aprovada 'não existe mais' risco de descontrole da inflação, diz Campos Neto Por 372 votos a 108, Câmara aprova a nova regra fiscal nesta semana

O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, afirmou nesta quinta-feira que o trabalho pela aprovação do arcabouço fiscal foi "impressionante" e teceu elogios ao governo Lula pela articulação. Para ele, não existe mais risco de descontrole da , com a aprovação e efetivação da regra.

— O arcabouço tem um grande poder de influenciar a expectativa de inflação futura, porque existia um medo de que a inflação pudesse, simplesmente, sair do controle. Esse medo não existe mais. Você eliminou o que chamamos de risco de cauda — disse.

O chefe da autarquia, por outro lado, descarta possibilidade de redução na taxa básica de juros, argumentando que é um voto do total de nove. O Copom - que decide sobre juros - é formado por oito diretores e o presidente do BC.

— Muito impressionante esse processo. Grande trabalho feito pelo governo e pelo ministro Fernando Haddad. O arcabouço fiscal é um tema muito importante pra gente (BC) porque impacta nas expectativas. As taxas longas de juros já caíram quase 2% — disse em entrevista à GloboNews.

