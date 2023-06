A- A+

BRASIL Com resultado do PIB acima do esperado, Ministério da Fazenda vê "viés positivo" para o ano de 2023 O segundo trimestre, contudo, deve contar com retração no agro, segundo a pasta

O Ministério da Fazenda divulgou nesta quinta-feira (1°) uma nota pública indicando “viés positivo” para o PIB de 2023, após um resultado acima do esperado para a economia brasileira no primeiro trimestre - que ficou em 1,9%. Atualmente, a projeção de crescimento do Ministério da Fazenda para o ano está em 1,9%.

O resultado do primeiro trimestre ficou acima do esperado pela Secretaria de Política Econômica (SPE), que projetava elevação de 1,2%.

Apesar do cenário positivo nos três primeiros meses do ano, o segundo trimestre de 2023 deve apresentar arrefecimento. Pelas projeções da Fazenda, o principal indexador do PIB (o agronegócio) vai apresentar desaceleração.

De janeiro a março de 2023, a economia teve impulso, por exemplo, com o crescimento da safra de grãos, com a expansão do abate de bovinos, suínos e aves, conforme análise da equipe econômica do governo.

“Esse resultado (do primeiro trimestre) eleva o viés positivo para projeção de crescimento da SPE (Secretaria de Política Econômica) em 2023, atualmente em 1,9%. Para o segundo trimestre, na margem, deve ser observada desaceleração do crescimento da agropecuária uma vez que o aumento da produção de grãos tem impacto muito mais pronunciado no primeiro trimestre”, diz a nota.

Por outro lado, se todos os próximos trimestres do ano tiveram crescimento zero, a Fazenda projeta que o PIB poderá crescer 2,4% em 2023.

