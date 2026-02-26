A- A+

Turismo Com salto histórico de 310%, argentinos dominam turismo internacional em Pernambuco no início de 20 Portugal e Uruguai completam o pódio dos principais mercados emissores para o estado

Dados do Setor de Estudos e Pesquisas (SEP) da EMPETUR, baseados no levantamento OBMigra/Polícia Federal, mostram que a Argentina consolidou-se como o principal mercado emissor internacional no estado, registrando um aumento impressionante de 310% em relação ao mesmo período do ano anterior.

O volume de visitantes argentinos saltou de 2.173 para 8.915 turistas, o que confere ao país a fatia majoritária de 55,56% de todo o fluxo estrangeiro em janeiro. Em segundo lugar Portugal aparece com 15,23% das chegadas.

O "Top 5" é completado por Uruguai (4,37%), Chile (3,73%) e Itália (3,28%). No geral, o estado recebeu 16.046 estrangeiros, representando quase metade (47,35%) do fluxo total de entradas em solo pernambucano no mês.

Fatores do Crescimento

O secretário de Turismo e Lazer, Kaio Maniçoba, destaca que o salto no número de estrangeiros é reflexo direto da eficiência das políticas públicas do Governo do Estado, além da ampliação da malha aérea internacional.

“É o resultado do trabalho do poder público, com mais investimentos em segurança e infraestrutura. Esses números refletem também os investimentos da Aena Brasil no Aeroporto do Recife, que tem sido fundamental para atrair mais visitantes para nossa cultura e gastronomia”, pontua o secretário.

