Com Selic em alta, Airbnb aposta em parcelamento sem juros

A- A+

O Airbnb, maior plataforma de hospedagens do mundo, decidiu, pela primeira vez, oferecer a possibilidade de parcelamento sem juros na hora de alugar uma estadia. O movimento ocorre por conta do alto patamar da Selic no Brasil, atualmente em 15% ao ano.

Com a mudança, os hóspedes poderão parcelar reservas de estadias para viagens nacionais e internacionais em até seis vezes sem juros escolhendo o real como moeda. O objetivo da empresa é atender à crescente demanda dos brasileiros por alternativas de pagamento mais acessíveis.

— O Brasil é hoje um dos mercados de maior crescimento para o Airbnb no mundo, com um aumento de 27% nas reservas de noites no primeiro trimestre de 2025. Acreditamos que o parcelamento sem juros será um passo importante — afirma Fiamma Zarife, diretora-geral do Airbnb para a América do Sul.

Atualmente, o Airbnb já oferece no Brasil a opção de parcelamento no cartão de crédito em até 12 vezes, mas com juros. Além do cartão, a plataforma também aceita o Pix como forma de pagamento. Pesquisa recente feita pela empresa apontou que, para 59% dos entrevistados, o meio de pagamento favorito é o cartão de crédito — quase empatado com o Pix (52%).

— A introdução do Pix como método de pagamento local no ano passado já impulsionou significativamente as reservas e a aquisição de novos hóspedes — destacou Fiamma.

Veja também