MERCADO

Com tarifaço, exportações crescem para Ásia e Europa, mas despencam para os EUA em outubro

Dados foram divulgados pelo MDIC

Exportações crescem para Ásia e EuropaExportações crescem para Ásia e Europa - Foto: Pexels

No terceiro mês de vigência do tarifaço do presidente americano, Donald Trump, os Estados Unidos foram o principal ponto de inflexão do comércio exterior brasileiro em outubro.

As exportações para o país caíram 37,9%, o que representa uma redução de US$ 1,4 bilhão em relação ao mesmo mês do ano anterior.

A forte retração fez a América do Norte ser a única região com saldo negativo nas vendas externas do Brasil, com queda total de 24,13%.

O desempenho americano contrasta com o avanço generalizado das exportações para outras regiões. A Ásia teve alta de 21,2%, liderada pela China, que ampliou suas compras em 33,4% (US$ 2,3 bilhões). Também cresceram as vendas para Índia (+55,5%), Singapura (+29,2%) e Filipinas (+22,4%).

Os dados foram divulgados, nesta quinta-feira, pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC).

Em outubro, as exportações somaram US$ 31,97 bilhões e as importações, US$ 25,01 bilhões, com saldo positivo de US$ 6,96 bilhões e corrente de comércio de US$ 56,98 bilhões.

No acumulado do ano, as exportações totalizaram US$ 289,73 bilhões e as importações somaram US$ 237,33 bilhões. Houve um saldo positivo de US$ 52,395 bilhões e corrente de comércio de US$ 527,067 bilhões no período.

