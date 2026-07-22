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TARIFAÇO Com tarifaços em série, exportações brasileiras para EUA caíram ao menor patamar histórico neste ano Apenas 9,4% das vendas do Brasil para o exterior foram para o país, segundo a Amcham Brasil. Produtos sobretaxados puxaram queda

O tarifaço de Donald Trump fez as exportações do Brasil para os Estados Unidos no primeiro semestre deste ano recuarem ao menor patamar histórico, segundo levantamento feito pela Amcham Brasil, para US$ 17,4 bilhões ou 13% menos que em igual período de 2025.

Com tarifas impostas aos produtos brasileiros que entram nos EUA desde o ano passado, a despeito de uma longa lista de exceções, a fatia de vendas do comércio internacional brasileiro abocanhada pelos americanos recuou a 9,4%, o mais baixo índice desde o início da série em 1997.

Hoje, entra em vigor um novo tarifaço: 25% definido pela Casa Branca a partir de uma investigação do escritório comercial do governo, o USTR. Mas também se aplica uma lista de exceções que chega a cerca de 60% da pauta de exportação do Brasil para os EUA, mas principalmente os manufaturados ficaram fora.

Ao todo, as transações comerciais entre os dois países caíram 12,8% na comparação com janeiro a junho de 2025, a US$ 36,4 bilhões. Em paralelo, o Brasil ampliou em 11,5% suas exportações globalmente, com um salto em remessas para parceiros relevantes, a exemplo de China, com alta de 21,9%, e União Europeia, de 12,8%.



“O primeiro semestre confirma que o comércio bilateral atravessa um período de forte pressão e reforça a necessidade de um acordo que evite a aplicação de novas tarifas no âmbito da investigação da Seção 301”, afirmou, em nota, Abrão Neto, presidente da Câmara de Comércio americana no Brasil. “Caso sejam implementadas, as sobretaxas poderão comprometer ainda mais as trocas entre Brasil e Estados Unidos”, acrescentou.

Recuo maior em categorias com tarifa

A maior parte da queda nas exportações brasileiras, aponta o levantamento da Amcham, está concentrada em bens que foram sobretaxados pelo governo americano. Os produtos que foram alvo de tarifação registraram recuo de 16,6% nas exportações, enquanto aqueles que não sofrearam taxação tiveram recuo de 8,7%.

Cinco dentre os dez principais produtos de exportação brasileiros recuaram em vendas no semestre, todos alvo de taxação. Entre eles petróleo bruto (-30,4%), semi-acabados de ferro ou aço (-21,7%), ferro-gusa de ferro ou aço (-1,2%), café não torrado (-34,8%) e celulose (-9,4%).

Algumas categorias sobretaxadas foram mais duramente impactadas. É o caso de sucos de frutas, com remessas aos EUA cortadas quase pela metade (-48,2%) de janeiro a junho, decaindo a US$ 153,1 milhões e sendo excluída da lista dos dez bens mais vendidos. Já o café não torrado despencou da terceira para a sétima posição.

Ainda assim, os outros cinco produtos dos dez mais exportados pelo Brasil tiveram expansão em vendas para os EUA, com as principais altas em aeronaves (32,9%), carne bovina (41%), óleos combustíveis (13,7%), equipamentos de engenharia (23,8%) e máquinas de energia elétrica (16%).

Na direção contrária, as importações feitas pelo Brasil dos EUA encolheram em 12,5% no período, em movimento puxado principalmente pela retração em máquinas e motores, que teve queda de 76%, o equivalente a menos US$ 2,7 bilhões, e aeronaves e partes, com recuo de 14,6%, ou US$ 100 milhões.

Em junho, o comércio começou a dar sinais de retomada. O horizonte adiante, porém, calcula a Amcham é de incerteza, considerando a possível taxação adicional de importações brasileiras pelo USTR, além do conflito no Oriente Médio que onera produtos derivados de óleo e gás.

No mês passado, após dez meses consecutivos de queda puxada pelas tarifas impostas em agosto por Trump, as exportações do Brasil para os EUA subiram 3,7% em valor, enquanto em volume houve decréscimo.

A Amcham frisa que os itens sobretaxados seguiram registrando recuo em exportações para o mercado americano.

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