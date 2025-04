A- A+

tarifaço Com tarifas de Trump sobre Vietnã, tênis Adidas e Nike devem ficar mais caros nos EUA Presidente americano impôs taxa recíproca de 46% sobre os produtos vietnamitas, onde as duas marcas fizeram grandes apostas na última década

As maiores empresas de calçados e vestuário do mundo estão enfrentando um choque em suas cadeias de suprimento após o presidente Donald Trump ter mirado o Vietnã, um centro crítico de produção, com tarifas nesta semana.

Os EUA impuseram uma tarifa recíproca de 46% sobre os produtos vietnamitas nesta quarta-feira como parte da crescente guerra comercial de Trump com países ao redor do mundo.

Nike e Adidas fizeram grandes apostas no Vietnã na última década.

Atualmente, cerca de metade de todos os calçados da Nike e 39% dos calçados da Adidas são produzidos no país, de acordo com registros regulatórios.

O Vietnã é o maior fornecedor de calçados para ambas as empresas, e os calçados produzidos no país representam mais de US$ 20 bilhões em receita anual combinada.

As ações da Nike caíram 4% nas negociações após o horário comercial em Nova York.

Veja também