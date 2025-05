Com tarifas de Trump, vendas de Temu e Shein despencam nos EUA

A- A+

A Shein e a Temu registraram queda de dois dígitos nas vendas na última semana após o aumento dos preços no varejo para cobrir os custos das tarifas mais altas dos Estados Unidos. Este é um sinal inicial de que as medidas comerciais punitivas do presidente Donald Trump prejudicaram a popularidade das plataformas de compras.

A Shein registrou uma queda de 23% nas vendas observadas nos EUA durante a semana de 25 de abril a 1º de maio, em comparação com os sete dias anteriores, antes dos aumentos de preços, de acordo com a Bloomberg Second Measure, que analisa dados de cartões de crédito e débito.





As vendas da Temu, de propriedade da PDD Holdings, caíram 17% no mesmo período, mostram os dados. O declínio nas vendas em ambos os marketplaces on-line contrastou com o aumento nas vendas em março e no início de abril, à medida que os consumidores acumulavam produtos, de utensílios de cozinha a roupas, em antecipação aos próximos aumentos de preços.

A queda inicial nas vendas é uma das primeiras reações dos consumidores americanos aos aumentos de preços induzidos pela decisão de Trump de remover a chamada brecha tributária “de minimis”, com a qual a Temu e a Shein contavam há muito tempo para enviar pequenas encomendas isentas de impostos da China para os consumidores dos EUA.

Trump também elevou as tarifas sobre as importações chinesas para 145%, e a confiança do consumidor americano — já pressionada pelas pressões do custo de vida — recuou para uma mínima de quase cinco anos em abril. Há evidências crescentes de que a inflação ao consumidor se instalou e só tende a crescer.

O risco de novos aumentos de preços também paira sobre os principais varejistas dos EUA. Empresas como o Walmart e a Target ainda não aumentaram os preços, mas alguns fornecedores chineses afirmam que se recusarão a absorver o custo das tarifas, alimentando a incerteza sobre se varejistas e consumidores poderão ser forçados a pagar a conta.

A decisão da Amazon.com de não divulgar o custo das tarifas sobre seus produtos após uma reclamação de Trump expôs um novo dilema enfrentado pelos varejistas: ou repassam os aumentos de custos ao consumidor ou veem as margens de lucro diminuírem.

A Temu e a Shein dependem fortemente da cadeia de suprimentos da China. Ambas as empresas ajustaram seus preços a partir de 25 de abril, com o aumento das despesas operacionais devido às tarifas. A Temu, desde então, repassou quase todos os novos impostos de importação de Trump aos consumidores americanos sobre produtos enviados diretamente da China, com o custo de alguns produtos quase o dobro.

O preço médio dos 100 principais produtos de beleza e de saúde da Shein mais que dobrou em comparação com 15 de abril, quando a Bloomberg começou a monitorar os preços de centenas de produtos diariamente.

O custo médio dos itens na categoria de brinquedos e jogos aumentou mais de 60%, os produtos para casa e cozinha subiram quase 40% e as roupas femininas ficaram 10% mais caras.

O impacto das tarifas sobre a Shein vai além dos preços, com seu plano de oferta pública inicial desacelerando lentamente, enquanto a varejista avalia o impacto em seus negócios e aguarda aprovações regulatórias, informou a Bloomberg este mês.

A Temu agora planeja abandonar seu modelo de sucesso centrado em importações chinesas baratas e mudar para um modelo de “atendimento local”. Segundo o plano, a empresa terá como objetivo vender apenas produtos de comerciantes locais no mercado dos EUA em um futuro próximo, uma forma de contornar as tarifas de importação.

Veja também