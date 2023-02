A- A+

Recife Com tendências do setor de festas, Expo Noivas e Debutantes acontece em março no Recife Evento será realizado na na praça de eventos do Shopping Recife

Desta quinta (2) até o dia 8 de março, o Shopping Recife, na Zona Sul da cidade, recebe a Expo Noivas e Debutantes, que reunirá 80 profissionais na praça de eventos do mall. A feira, com tendências, serviços e produtos, é gratuita e acontece de segunda a sábado, das 9h às 22h, e nos domingos, das 12h às 21h.



De acordo com a organização do evento, a expectativa é que 50 mil pessoas compareçam na Expo Noiva e Debutantes, que deve movimentar mais de R$ 1 milhão em negócios durante os sete dias de feira.



“A principal vantagem para quem vai visitar a feira é que é possível encontrar profissionais dos mais variados segmentos e fechar todos os serviços no mesmo local, poupando tempo e economia. Os expositores irão trabalhar com preços e condições especiais", afirmou o produtor, coordenador e idealizador do evento, Ricardo Coller.

Na área de decoração, participam as decoradoras Priscilla Soares; Jaci Barbosa, da Versalles Decorações; além das empresas Rafaella Million Décor, Eudes Lima Décor, Lucio Andrade Décor, RW Decor e a Loc Móveis.

Haverá exposições de bolos e doces, com a participação de nomes como os cake designers Vitor Farias, Elayne Figueredo, Cássia Rafaela, Allyson Lawrenc, Danielli Ferrer e Inaldo Oliveira.



No segmento de doces finos, participam empresas como Chocolate e Afeto, Amor em Pedaços, Doce Glacê Confeitaria e Minatto Lembrança Doce.

A feira é gratuita. Foto: Divulgação

Já no segmento de buffets e casas de recepções, participam da feira empresas como Suassuna Recepções; Buffet Viviane Melo; Priscila Soares Buffet e o Buffet Ivo Silva.



Para serviços de cerimonial, estarão presentes Comamor Cerimonial, Meiry França Cerimonial, L4 Cerimonial, e o cerimonial de Kate Lowenatein.

Também participam da Expo Noivas, expositores de foto e filmagem, como as empresas Cursino Fotografia e Oliver Fotos; a empresa de convites Studio Arte, além de profissionais das áreas de lembrancinhas, lista de casamento, cabelo e maquiagem, entre outros.



Serviço:

Expo Noivas e Debutantes

Data: 2 a 8 de março

Local: Praça de Eventos do Shopping Recife

Horários: Segunda a sábado, das 9h às 22h. Aos domingos, das 12h às 21h

Informações: (81) 9 8362.3003.

