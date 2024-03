A- A+

fortuna Com US$ 6,5 bi, Trump entra na lista dos 500 mais ricos do mundo Fusão de empresa de mídia é aprovada e injeta quase R$ 15 bilhões em fortuna do ex-presidente dos EUA

O império empresarial de Donald Trump deveria estar em perigo como nunca antes na segunda-feira (26). Em vez disso, tornou-se o melhor dia para o patrimônio do ex-presidente dos Estados Unidos. Sua fortuna aumentou em mais de US$ 4 bilhões. Isso significa que, pela primeira vez, Trump entrou para o ranking das 500 pessoas mais ricas do mundo no Bloomberg Billionaires Index, com uma fortuna de US$ 6,5 bilhões.

Isso foi possível depois que sua empresa de mídia social, a Trump Media & Technology Group, concluiu um processo de fusão que durou 29 meses, injetando quase R$ 15 bilhões na fortuna do ex-presidente americano , o que significa que as ações no valor de bilhões de dólares no papel agora são oficialmente de Trump. Além disso, dá a ele uma potencial nova fonte de dinheiro para pagar suas contas na Justiça.

"Temos uma grande empresa e estamos incrivelmente honrados", disse Eric Trump, vice-presidente executivo da Trump Organization, em um comunicado.

Trump, de 77 anos, foi rico durante toda a sua vida. Mas sua fortuna, que anteriormente atingiu o pico de US$ 3,1 bilhões, consistiu em grande parte de propriedades imobiliárias, cujo valor ele e sua empresa inflacionaram em bilhões de dólares por ano durante mais de uma década para obter melhores condições de empréstimos.

Prazo para prestar contas à Justiça é estendido

Justamente por inflar o valor de suas empresas para ter condições de empréstimo favoráveis e outros benefícios, o ex-presidente americano foi condenado por fraude e teria um prazo até essa segunda-feira para pagar uma fiança no valor de US$ 454 milhões (R$ 2,3 bilhões na cotação atual) ao Judiciário de Nova York. O magnata, até então, afirmava que não tinha como desembolsar a quantia.

No entanto, um tribunal de apelações do estado lhe deu uma ajuda, reduzindo o valor que ele teria que pagar para US$ 175 milhões - um valor que Trump diz que conseguirá pagar. Com isso, o prazo para prestar contas à Justiça de Nova York foi estendido. O republicano prometeu colocar rapidamente dinheiro ou um título para cobrir o valor reduzido.

A procuradora-geral de Nova York, Letitia James, sinalizou que estava pronta para confiscar bens se Trump não cumprisse a decisão.

No momento, ele não pode lucrar com a fusão da Trump Media com a Digital World Acquisition Corp. porque suas ações estão bloqueadas por cerca de seis meses.

As ações da DWAC fecharam em US$ 49,95 na segunda-feira, um aumento de cerca de 185% desde o início do ano. Isso avalia a participação de 58% de Trump na empresa em US$ 3,9 bilhões. A expectativa é que a empresa comece a ser negociada sob o código DJT nesta terça-feira.

A conclusão da fusão, que superou obstáculos, incluindo uma investigação e um acordo com a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA e ações judiciais de última hora de executivos e investidores, significa que as ações agora estão incluídas no cálculo da Bloomberg sobre o patrimônio líquido de Trump. Anteriormente, sua participação havia sido avaliada em apenas US$ 22,5 milhões, com base em seu formulário de divulgação financeira mais recente.

Sua fortuna revisada faz com que Trump, que está em campanha para voltar à Casa Branca, tenha, no papel, o mesmo valor de Joe Ricketts, Gordon Getty e Tony James, de acordo com o índice de riqueza da Bloomberg, que vem calculando o patrimônio líquido de Trump desde 2015.

O valor, que sempre esteve abaixo das estimativas do próprio Trump, baseia-se nas divulgações éticas exigidas dos candidatos presidenciais, nos registros públicos vinculados às principais propriedades imobiliárias e nos relatórios da equipe.

