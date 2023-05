Com voos à tarde ligando ao Recife, Aeródromo de Garanhuns ganha sistema de sinalização noturna

A- A+

Com voos vespertinos em três dias da semana ligando ao Recife, o Aeródromo de Garanhuns, no Agreste de Pernambuco, ganhou sistema de sinalização noturna.



O anúncio foi feito esta sexta-feira (6) pela Secretaria Estadual de Mobilidade e Infraestrutura (Seinfra), com a finalização da obra, iniciada em março e licitada em 2022. No local, já havia cabeamento, mas estava sem funcionar, e voos noturnos estavam proibidos no aeródromo.



Segundo a pasta, na obra, foram instalados equipamentos como balisamento noturno, biruta, farol rotativo e casa de força.



"Esses equipamentos vão garantir mais seguranças para as operações de pouso e decolagem das aeronaves, mesmo em condições climáticas de baixa visibilidade, muito comum na região", informou a Seinfra.



Equipamentos de sinalização do Aeródromo de Garanhuns - Foto: divulgação/Seinfra PE



Atualmente o Aeródromo de Garanhuns tem voos três dias na semana - terças, quintas e sábados - fazendo a ligação com o Aeroporto Internacional dos Guararapes, no Recife, operados pela Azul Conecta.



Os voos de saída da capital pernambucana ocorrem no início da tarde, e os da volta, às 15h25. A duração é de 1h05, com preços variando em torno de R$ 300 a pouco mais de R$ 600 de acordo com pesquisa feita pelo Portal Folha de Pernambuco na manhã desta sexta.



"O Governo do Estado está concentrando esforços para reforçar a nossa economia e o turismo nas mais diversas regiões. Isso ajuda a gerar mais emprego e renda para os pernambucanos", disse Evandro Avelar.

