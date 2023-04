A- A+

Sonegação Combate à sonegação e contrabando elevará receitas em R$ 120 bilhões, diz Tebet Ministra argumenta que as contas públicas estão desajustadas em função da gestão econômica no governo Bolsonaro

A ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, disse que o governo pode ter incremento de receita em até R$ 120 bilhões com medidas de combate à sonegação fiscal e ao contrabando. Tebet não deu detalhes, mas afirmou que a equipe econômica do Executivo está estruturando uma série de medidas para aumentar a arrecadação, sem mudar a alíquota de impostos.

— Nós temos muitas desonerações que não são justificadas, que foram desoneradas em período pré-eleitoral, por exemplo. Nós também temos condições de buscar o combate à sonegação e contrabando, algo em torno de R$ 120 bilhões. Isso vai ser apresentado no momento certo — disse a ministra, em rápida conversa com jornalistas no segundo dia da cerimônia de lançamento do Processo de Elaboração do ‘PPA Participativo’ (Plano Plurianual).

Simone Tebet argumenta que as contas públicas estão desajustadas em função da gestão econômica no governo passado. A entrega do arcabouço fiscal ao Congresso, na última terça-feira, seria mais um passo para um regime fiscal sustentável no país.

— As contas públicas estão desajustadas, porque temos um déficit de R$ 231 bilhões, fruto de quatro anos [do governo Bolsonaro], quando também políticas públicas foram paralisadas. Ao contrário do que muitos dizem, o arcabouço não olha para o lado da receita, ele olha para os lados de cortes e do ajuste dos gastos públicos. Temos metas para cumprir — pontua Tebet.

Veja também

Automotivo Scania anuncia férias coletivas e demissão de parte dos trabalhadores temporários