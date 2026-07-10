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preços Combustíveis caem na segunda semana de julho, com destaque para diesel, segundo ANP O preço médio do diesel S-10 passou de R$ 7,02 para R$ 6,97 o litro de uma semana para outra, e o S-500 caiu de R$ 6,69 para R$ 6,64 o litro

Os preços dos combustíveis recuaram na semana de 5 a 11 de julho, com destaque para o diesel, segundo Levantamento de Preços da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). O diesel, tanto o tipo S-10 como o S-500, teve queda de 0,7% na comparação com a semana anterior.

O preço médio do diesel S-10 passou de R$ 7,02 para R$ 6,97 o litro de uma semana para outra, e o S-500 caiu de R$ 6,69 para R$ 6,64 o litro.

A gasolina também registrou queda de preços, de 0,4%, passando de uma média de R$ 6,61 na semana passada para R$ 6,58 o litro esta semana. Já o preço médio do gás de cozinha recuou 0,1%, para R$ 114,41 o botijão de 13 quilos de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP).

O diesel e a gasolina mais caros foram encontrados no Guarujá, em São Paulo, a R$ 9,79 o litro cada um. O gás de cozinha com o preço mais alto, de R$ 161,00 o botijão, foi registrado pela ANP em Uruguaiana, Rio Grande do Sul.

Já o diesel mais barato, a R$ 5,89 o litro, foi encontrado no Rio de Janeiro, enquanto a gasolina mais em conta, a R$ 5,49 o litro, foi comercializada em Araraquara, São Paulo. O gás de cozinha com menor valor, a R$ 79,00 o botijão, foi registrado em Caçapava, também em São Paulo, informou a agência regulatória.

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