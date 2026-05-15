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Índice de Preços

Combustíveis têm queda de preço relevante na 1ª quinzena de maio, aponta IPTL

Maior redução foi observada no etanol, apontado como a opção mais rentável para os motoristas no período

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Combustíveis têm queda de preço relevante na 1ª quinzena de maio, aponta IPTLCombustíveis têm queda de preço relevante na 1ª quinzena de maio, aponta IPTL - Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil

O preço médio do diesel e do etanol caiu de forma relevante na primeira quinzena de maio no Brasil em relação ao mesmo período de abril, segundo o Índice de Preços Edenred Ticket Log (IPTL), levantamento que consolida o comportamento de preços das transações realizadas em postos de combustível no País.

A maior redução foi observada no etanol, apontado como a opção mais rentável para os motoristas no período.

Na média nacional, o diesel comum recuou 4,76%, de R$ 7,56 para R$ 7,20. O diesel S-10 também acompanhou o movimento de baixa e registrou queda de 4,54% na primeira quinzena de maio.

O etanol se destacou como o combustível com maior recuo, caindo 5,52% e passando de R$ 4,89 para R$ 4,62.

A gasolina também teve redução, de 1,30%, indo de R$ 6,92 na primeira quinzena de abril para R$ 6,83 na primeira quinzena de maio - período anterior à Medida Provisória anunciada pelo governo federal na quarta-feira,13, com ações para o setor.

"Os recuos no etanol e no diesel trazem uma nova dinâmica para a quinzena, com destaque para a redução expressiva do biocombustível, que o torna a opção mais vantajosa para o abastecimento. A gasolina também acompanhou esse movimento de alívio nos postos, apresentando uma leve queda na média nacional, mas ainda com um valor acima dos biocombustíveis", avaliou o diretor de Unidades de Negócio da Edenred Mobilidade, Vinicios Fernandes.

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No recorte regional, o Centro-Oeste teve a maior queda do diesel comum, com recuo de 7,38%. Em Goiânia, as quedas foram as mais expressivas, com o diesel comum a R$ 7,05 e o S-10 a R$ 7,04, após queda de 8,68%. Na outra ponta, a Região Norte seguiu com os preços médios mais altos do País, com R$ 7,79 no diesel comum e R$ 7,75 no S-10.

Entre os Estados, Roraima manteve o diesel comum mais caro do Brasil, a R$ 8,46, e o levantamento aponta que, diante desse patamar, a recomendação local é priorizar a gasolina.

O Distrito Federal liderou as reduções no etanol e na gasolina: o biocombustível caiu 10,63%, de R$ 5,27 para R$ 4,71, enquanto a gasolina recuou 4,12%. Houve, porém, exceções. Sergipe registrou alta de 6,15% no etanol (de R$ 5,53 para R$ 5,87), e a gasolina em Goiânia subiu 3,93%, na contramão da média nacional

A queda do preço do etanol, principal concorrente da gasolina, foi o motivo apontado esta semana pela presidente da Petrobras, Magda Chambriard, como motivo de cautela para o aumento da gasolina, que continua com os preços defasados em mais de 80% em relação ao mercado internacional.

O IPTL é um índice de preços de combustíveis levantado com base nos abastecimentos realizados nos 21 mil postos credenciados da Edenred Ticket Log.

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