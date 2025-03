A- A+

FMotors Combustível: saiba como otimizar o consumo e economizar Confira orientações práticas para rodar mais gastando menos, aumentando a eficiência do veículo

Economizar é sempre bom e quando se trata de combustível, que impacta diretamente no bolso dos condutores, passa a ser indispensável. Com os constantes reajustes, dirigir de forma eficiente se tornou essencial.

Pequenas mudanças na condução e na manutenção do veículo podem fazer grande diferença no consumo.

Dados do Indicador de Poder de Compra de Combustíveis, elaborado pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) com base na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD), revelam que essa despesa chega a comprometer até 12,1% do orçamento mensal das famílias.

“Economizar combustível vai muito além de simplesmente dirigir menos. Pequenos hábitos e cuidados diários com o veículo podem gerar uma economia significativa ao final do mês. É uma questão de planejamento e atenção aos detalhes”, afirma Leonardo Furtado, superintendente do Auto Shopping Internacional Guarulhos.

Confira algumas dicas para economizar combustível e dirigir de forma mais sustentável:

Pressão dos pneus

A primeira dica é manter a calibragem dos pneus sempre em dia, pois rodar com a pressão errada aumenta o atrito com o solo e eleva o consumo.

“Fazer essa verificação ao menos uma vez por quinzena garante maior eficiência e evita desgastes desnecessários", reforça.

Aceleração e freadas bruscas

Acelerações bruscas e frenagens constantes são grandes vilões do consumo eficiente, já que dirigir de forma agressiva pode consumir até 30% mais combustível e aceleram o desgaste do motor.

“A direção defensiva, além de economizar combustível, prolonga a vida útil do veículo e oferece mais segurança no trânsito”, destaca.

O recomentado é utilizar o freio motor em descidas e evitar ficar com o carro parado em ponto morto por longos períodos.

Pequenos hábitos na condução do veículo ajudam no rendimento do combustível. | Foto: FreePik

Troca de marchas

Rodar em alta rotação ou com a marcha errada sobrecarrega o motor e eleva o consumo. Já para carros automáticos, evite usar o modo "sport" ou "power", que prioriza a performance em detrimento da eficiência.

Ar-condicionado

O uso do ar-condicionado, especialmente em baixa velocidade, pode aumentar em até 20% o consumo de combustível.

“Sempre que possível, opte por abrir as janelas e aproveitar o ar natural, principalmente em trajetos curtos e urbanos. O ar-condicionado é um conforto importante, mas usá-lo de forma consciente é a chave para equilibrar comodidade e economia", comenta.

Para quem pega estrada com frequência, a dica é manter uma velocidade constante e respeitar a rotação ideal do motor.

Em dias mais amenos, circular com os vidros abertos em baixas velocidades. Já em estradas, onde a aerodinâmica é mais importante, opte pelo ar-condicionado, regulando a temperatura para um nível confortável, sem exageros.

Peso desnecessário

Carregar peso desnecessário no porta-malas ou no banco traseiro aumenta o esforço do motor e, consequentemente, o consumo de combustível.

Além disso, itens como bagageiros e suportes externos podem prejudicar a aerodinâmica do carro, elevando o gasto de energia.

“Retire do veículo tudo o que não for essencial para o dia a dia. Levar apenas o necessário no carro é um cuidado que muitas pessoas ignoram, mas que faz uma diferença enorme no longo prazo”, ressalta.

Manutenção

Realizar revisões regulares no veículo garante que o motor opere com eficiência e o consumo de combustível seja otimizado.

Pneus calibrados, filtros de ar e combustível limpos, óleo em dia, velas em bom estado e o alinhamento da direção em dia são essenciais para evitar o desperdício de combustível. Um motor desregulado, por exemplo, pode aumentar o consumo em até 20%.

“Prevenir é sempre mais econômico do que remediar. Uma manutenção adequada evita problemas maiores e mantém o veículo sempre no melhor rendimento possível”, conclui Furtado.

