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Política Monetária Começa a primeira etapa da reunião do Copom, de análise de conjuntura Pesquisa do Projeções Broadcast feita na última quinta-feira, 30, mostrou que a ampla maioria das instituições do mercado financeiro projeta um corte de 0,25 ponto porcentual na taxa Selic nesta reunião

A primeira etapa da reunião do Comitê de Política Monetária (Copom) começou às 10h08 desta terça-feira, 4, informou o Banco Central. Nesta fase, o presidente da autarquia, Gabriel Galípolo, e os seis diretores assistem a apresentações técnicas do corpo funcional sobre a economia para embasar a decisão sobre a taxa Selic. A decisão será divulgada nesta quarta-feira, 5, a partir das 18h30.

Pesquisa do Projeções Broadcast feita na última quinta-feira, 30, mostrou que a ampla maioria das instituições do mercado financeiro projeta um corte de 0,25 ponto porcentual na taxa Selic nesta reunião.

Entre as 60 casas consultadas, 56 apostam nesse cenário, enquanto outras quatro instituições estimam manutenção da taxa nos atuais 14,25%.

Desde a última reunião, a mediana do Boletim Focus para a inflação em 2026 diminuiu de 5,30% para 5,03% - ainda acima do teto da meta, de 4,50%. As estimativas para 2027 e 2028, por outro lado, subiram de 4,10% para 4,22% e de 3,68% para 3,80%, respectivamente. Para 2029, a mediana ficou estável em 3,50%. Todos os intervalos estão acima do centro da meta de inflação, de 3,0%.

No intervalo, o IPCA-15 surpreendeu para baixo. O indicador desacelerou de 0,41% em junho para 0,06% em julho, muito abaixo da menor estimativa coletada pelo Projeções Broadcast, de 0,17%. A mediana da pesquisa apontava para uma inflação de 0,21%, 0,15 ponto porcentual acima do resultado efetivo. Foi a terceira surpresa negativa consecutiva, seguindo o IPCA-15 e o IPCA cheio de junho.

Já a cotação de referência da taxa de câmbio permaneceu em R$ 5,10 por dólar.

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