Mata Norte Feira agropecuária: 46ª edição da Expocarpina começa nesta quarta-feira (23); saiba mais Com entrata gratuita, o evento acontece até o próximo domingo (27), com diversas atrações para o público

A 46ª edição da Expocarpina, tradicional feira agropecuária da Mata Norte, terá início nesta quarta-feira (23), no Parque Senador Paulo Guerra, em Carpina, Zona da Mata de Pernambuco.

Com entrata gratuita, a feira acontece até o próximo domingo (27), com diversas atrações para o público.

Promovido pela Associação dos Criadores da Mata Norte do Estado de Pernambuco (ACRIMNEP), o evento conta com a participação de criadores de todo o Brasil, recebendo mais de 1.500 animais de pequeno, médio e grande porte.

Além disso, também estarão presentes empresas do segmento agropecuário, palestras, oficinas e rodada de negócios, com a meta de superar edições anteriores.

46ª edição da ExpoCarpina

A programação inclui julgamentos de bovinos, equinos e caprinos, com destaque também para o leilão Carpina Quarter Horse, que será realizado na quinta-feira (24), a partir das 19h.

Para os equinos, a programação também inclui uma etapa do Campeonato Pernambucano de 3 Tambores da Raça Quarto de Milha e prova de marcha da Raça Mangalarga Machador.

Os visitantes também poderão encontrar máquinas agrícolas, produtos derivados e shows com bandas regionais.

A organização destaca que a Expocarpina tem como objetivo proporcionar ao homem do campo a oportunidade de reciclar, formar parcerias com criadores e empresas do segmento, consolidando o crescimento da agropecuária com técnica, eficiência e a preservação do meio ambiente, fortalecendo assim, todo o arranjo produtivo local.

A Expocarpina também busca fomentar o comércio de animais geneticamente melhorados e a recomposição do rebanho da região e do Estado e tornar a região um celeiro de animais de alta qualidade para formação de rebanhos.

Promovido pela ACRIMNEP, o evento conta com a participação de criadores de todo Brasil, recebendo mais de 1.500 animais de pequeno, médio e grande porte. Foto: Divulgação/ExpoCarpina.

Confira a estrutura da 46ª edição da ExpoCarpina

Área para Shows Regionais

Área para Montagens de Estandes

Restaurantes

Banheiros

Áreas para Expositores

Instalação para 1.500 animais

Pista de Julgamento para Animais

Pista para Prova de Marcha de Equinos e Muares

Pista para Prova de Três Tambores

Parque de Diversão

Estacionamento

Parque Senador Paulo Guerra

O Parque de Exposição Senador Paulo Guerra está localizado as margens da BR-408, em uma área de 7 hectares, com toda estrutura necessária para realização de eventos de pequeno, médio e grande porte. Com capacidade de receber 50 mil pessoas, interessadas no agronegócio, atividades afins e visitantes.

Expocarpina

A 46ª ExpoCarpina é promovida pela Associação dos Criadores da Mata Norte do Estado de Pernambuco e tem o apoio do Governo de Pernambuco, da Agência de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco (Adepe), Secretaria de Desenvolvimento Agrário, Prefeitura de Carpina e da Assembleia Legislativa do Estado de Pernambuco (Alepe).

