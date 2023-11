A- A+

EXPOSIÇÃO DE ANIMAIS Começa, no Cordeiro, a 80ª edição da Exposição Nordestina de Animais e Produtos Derivados A abertura oficial do evento será neste domingo (12) às 16 horas com a presença da governadora Raquel Lyra.

A 80ª edição da Exposição Nordestina de Animais e Produtos Derivados começou neste sábado (11), no Parque de Exposições do Cordeiro, zona oeste do Recife, e vai se estender até o dia 19 de novembro. A abertura oficial do tradicional evento acontecerá neste domingo (12), às 16 horas, com a presença da governadora de Pernambuco, Raquel Lyra.



A exposição reúne criadores de dezessete estados do Brasil e conta com cerca de três mil animais. A expectativa é receber mais de 200 mil pessoas durante os nove dias de funcionamento, que terá ainda atrações culturais para crianças e adultos. O público poderá conferir de perto esta nova edição durante todo o dia.

Durante a realização da exposição, o parque funcionará das 9h às 22h. De segunda a quarta, as entradas custam R$ 10,00 a inteira, e R$ 5,00 a meia. Já de quinta a domingo, a inteira custará R$ 12,00 e a meia, R$ 6,00. Pessoas com autismo e Síndrome de Down têm entrada gratuita.



Aqui é a festa da família. Então, pode vir com as crianças, tios, avós e sobrinhos. Teremos um parque de diversão e uma agenda voltada para os adultos. Então quem estiver no Parque de Exposições participará desse evento", afirmou o presidente da Sociedade Nordestina dos Criadores, Delmiro Gouveia.

A entidade é a organizadora do evento que também conta com a participação de outras entidades do setor no Estado como a Associação Avícola de Pernambuco (Avipe) e Associação Pernambucana dos Criadores de Caprinos e Ovinos (Apecco).



Importante ressaltar que Pernambuco é um dos estados mais bem ranqueados do Brasil no Agronegócio – está entre os maiores na produção de genética para equinos, bovinos, caprinos e ovinos. Isso atrai diversos outros eventos dentro da Exposição Nordestina de Animais. A estimativa é que a exposição gere cerca de R$ 40 milhões em negócios.



Os organizadores também confirmaram os shows das bandas Capim com Mel e Kitara, na terça-feira (14), véspera do feriado da Proclamação da República. Já no sábado (18), a diversão fica por conta da banda Capital do Sol, Preto Joya e Camila Moura. Para as crianças terá a caravana da alegria, forró pé de serra, os palhaços Patati e Patatá, show da boneca Lilica, galinha pintadinha, entre outros. "Teremos aí, a diversão garantida para a criançada", afirmou Delmiro Gouveia.

Veja também

SAÚDE Comer bem, viajar e cuidar do corpo: negócios de bem-estar disparam e movimentam R$ 27 trilhões