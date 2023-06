Começa uma era Ajay Banga à frente do Banco Mundial

A- A+

Ajay Banga começou, nesta sexta-feira (2), seu trabalho à frente do Banco Mundial (BM), uma entidade financeira global para o desenvolvimento que atravessa um momento-chave de olho no futuro.

"Estamos em um momento crítico da humanidade e do planeta", escreveu Banga na manhã desta sexta-feira a seus funcionários em uma correspondência à qual a AFP teve acesso, na qual também pediu que a instituição "evolua" para superar os desafios que enfrentou atualmente.

Sij, nascido na Índia e naturalizado americano, foi nomeado para ocupar o cargo por cinco anos pelo presidente dos EUA, Joe Biden, após uma carreira bem sucedida no setor empresarial, incluindo um longo período dirigindo a companhia do setor de pagamentos Mastercard.

Banga, de 63 anos, promete expandir o papel do setor privado para suprir as necessidades do mundo em desenvolvimento. Ele assumiu a presidência do BM após a renúncia de David Malpass, que exerceu a função por cinco anos em meio a inquietações sobre sua postura em relação às mudanças climáticas.

"A escala e diversidade dos nossos desafios - pobreza e desenvolvimento, pandemia (de covid-19), mudanças climáticas, conflito e vulnerabilidade - estão profundamente entrelaçadas e ameaçam nossas ambições coletivas", reforçou Banga em sua carta.

"O desafio do Banco Mundial é claro: deve perseguir tanto a renda adaptação climática como a mitigação, deve chegar aos países com menor sem dar as costas aos de renda média, deve pensar globalmente, mas reconhecer as necessidades nacionais e regionais, deve aceitar o risco, mas realizá-lo com prudência", acrescentou.

“A mudança é procurada para o Banco Mundial. Não é sintoma de fracasso, de estar à deriva ou a caminho da irrelevância.

Tradicionalmente, o responsável pelo BM é nomeado pelos Estados Unidos desde os acordos de Bretton Woods de 1944, que deram forma às entidades financeiras mundiais.

Sob um pacto não escrito cada mais controverso, pois, historicamente, enquanto um americano dirige o BM, a direção do Fundo Monetário Internacional (FMI), o outro grande organismo financeiro multilateral, sempre é ocupado por um europeu.

Veja também

STREAMING Google encerra suporte para Chromecast original após 10 anos de lançamento