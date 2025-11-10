A- A+

reforma tributária Comerciantes devem se preparar para as mudanças da Reforma Tributária que entram em vigor em 2027 Pequenos negócios precisarão organizar finanças e revisar processos para manter a competitividade

Com a entrada em vigor em 2027 da Reforma Tributária, comerciantes e empreendedores de menor porte devem utilizar o ano de 2026 para focar em adaptação e planejamento.

De acordo com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), os pequenos negócios respondem por 27% da economia brasileira, o que reforça o impacto que as mudanças podem ter no dia a dia de quem vive do comércio.

A contadora Azenate Xavier alertou que, mesmo aqueles que estão no Simples Nacional, devem ficar atentos.

“Mesmo que o Simples não esteja na fase de testes, as empresas precisam arrumar a casa. É hora de organizar as finanças, mandar todos os documentos para a contabilidade e entender para quem vendem, se é para o consumidor final ou para outras empresas”, explicou.

Durante 2026, não haverá aumento de impostos nem novas exigências, mas o período deve ser usado para testar o impacto dos novos tributos, que são a CBS (Contribuição sobre Bens e Serviços) e o IBS (Imposto sobre Bens e Serviços).

Azenate orientou que “quem vende para outras empresas precisa redobrar a atenção, porque pode perder espaço no mercado se não gerar crédito para o cliente”.

Ainda segundo o Sebrae, em 2024, o Brasil registrou 874 mil novas microempresas, um aumento de 21% em relação ao ano anterior.

Na prática, o comerciante deve seguir três passos para se antecipar: colocar as finanças em ordem, controlando entradas, saídas e lucros; enviar toda a documentação à contabilidade, incluindo notas e despesas; e entender o próprio modelo de negócio, ou seja, saber se vende mais para empresas ou para o consumidor final.

“Com essas informações, o contador consegue comparar cenários. Dá para ver quanto se paga ficando no Simples e quanto custaria mudar de regime. Quando os números aparecem, a decisão fica clara”, resumiu Azenate.

Azenate disse ainda que a Reforma Tributária não deve ser vista com medo, mas com atenção.

“Ela não é vilã nem milagre. É uma grande mudança de estrutura. Quem tiver a contabilidade organizada vai passar por ela sem susto. Quem não tiver, vai sentir no bolso”, ponderou.



Veja também