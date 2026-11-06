A- A+

Trabalho Comerciantes do Recife querem mais prazo para se adaptar ao fim da escala 6x1 Lojistas apontam dificuldades para reorganizar equipes diante da proximidade das vendas de Natal

Representantes do comércio do Recife demonstraram preocupação com o prazo para a implementação das novas regras de jornada de trabalho, após a aprovação do fim da escala 6x1 pelo Congresso Nacional.

O assunto foi discutido nesta sexta-feira (6), durante reunião promovida pelo Sindicato dos Lojistas do Comércio de Bens e Serviços do Recife (Sindilojas Recife), que reuniu cerca de 50 empresários do setor.

Pelo calendário estabelecido, a jornada semanal, atualmente de 44 horas, será reduzida para 42 horas a partir de 16 de dezembro.

A previsão é de que, após um ano, o limite passe a ser de 40 horas semanais. A proximidade da primeira etapa com o período de maior movimentação do comércio, impulsionado pelas compras de Natal, é uma das principais preocupações dos lojistas.

O presidente do Sindilojas Recife, Fred Leal, defendeu a ampliação do prazo para que os estabelecimentos possam reorganizar suas operações.

Segundo ele, a expectativa é de que a entrada em vigor das mudanças seja adiada, permitindo que as empresas ajustem escalas de funcionários e mantenham o atendimento ao público durante as festas de fim de ano.

Como encaminhamento da reunião, o sindicato pretende elaborar um documento com propostas para a próxima convenção coletiva da categoria, em negociação com o Sindicato dos Comerciários. A intenção é estabelecer parâmetros para a aplicação das novas regras, de modo a garantir segurança jurídica aos empregadores e trabalhadores.

STF

A implementação da redução da jornada também será discutida no Supremo Tribunal Federal (STF), em audiência de conciliação marcada para a próxima terça-feira (10), às 14h, na sala de sessões da Primeira Turma.

O encontro ocorre no âmbito de ações apresentadas pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) e pela Confederação Nacional da Indústria (CNI), que questionam o período de adaptação previsto na Emenda Constitucional nº 141/2026.

As entidades argumentam que o intervalo estabelecido é insuficiente para promover mudanças na organização das empresas, incluindo a redistribuição de turnos, a revisão das escalas e a eventual contratação de novos profissionais.

A audiência terá como foco as condições e os prazos para a implementação da nova jornada. A redução da carga horária e a ampliação do descanso semanal, já aprovadas pelo Congresso, não estarão em discussão.

Veja também