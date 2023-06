Comerciantes do Recife vivem expectativa por aumento de vendas durante o São João

A- A+

O São João deste ano não só está oferecendo atrações culturais diversas, como também pode ser uma chance para um melhor movimento em pontos comerciais do Recife.

Este é o caso de alguns comerciantes do Mercado de São José, no Centro da capital, que estão na expectativa por um aumento de vendas. Cleiton Cavalcanti, que trabalha no local há 12 anos e recebe as festividades juninas de braços abertos, muito por conta do baixo movimento durante a pandemia de Covid-19.

"Estamos concluindo mais um São João com muita alegria. Passamos por um ano de pandemia e o movimento está vindo agora. Ano passado, infelizmente, não tivemos o movimento que queríamos, mas, neste ano, está tudo melhorando e estamos muito felizes", revelou.

Outro comerciante do Mercado de São José que espera melhores vendas é Kleber Duarte, que revelou ainda que os tradicionais balôes coloridos são os principais itens de interesse de compra.

"Nós trazemos uma diversidade de peças juninas muito grande, e isso deixa os turistas encantados toda vez que eles vêm aqui. Esperamos fazer uma boa comemoração neste ano e boas vendas também", iniciou. "Os balões juninos são os itens mais vendidos, assim como as bandeirolas. Também estamos vendendo muitos adereços para decoração das roupas para crianças usarem durante os festejos", completou.

Além dos vendedores, os compradores também se agradam com as festas deste ano. Este é o caso de Juliana Accioly, que compareceu ao Mercado de São José nesta quarta-feira (21):

"Já estamos no clima do São João e eu já comecei a comprar os adereços para decorar minha casa, com baloes e bandeirolas. Eu sempre gosto de vir para o Mercado de São José, e é sempre muito bom ver o movimento crescendo, principalmente depois da pandemia", disse.

Após o Mercado de São José, a Folha de Pernambuco compareceu aos pontos comerciais localizados na Avenida Beira Rio, na Zona Oeste do Recife, que recebe diversos clientes para a compra de roupas, adereços e fogos, tradicionais dos festejos juninos.

Eliane Maria, de 39 anos, é vendedora no local e revelou toda a sua animação com a festa neste ano: "A expectativa está a mil. No momento a gente está vendendo bastante, principalmente roupas e balões, que inclusive já esgotaram. Além disso, também estamos vendendo muitos fogos e o movimento tem sido muito bom", destacou.

Ainda assim, por mais que há quem diga que o movimento esteja melhorando, Lucas Emanuel, de 36 anos, comentou que o fluxo está pior que no ano passado, mas que aguarda por uma melhora.

"O que a gente está notando é que o movimento está mais fraco do que no ano passado, mas estamos vendendo bem, principalmente roupas, com algumas já esgotadas por aqui. Ainda assim, esperamos que o fluxo melhore nos próximos dias, com os feriados chegando", revelou.

A programação do São João do Recife já foi divulgada e os festejos se estendem até o dia 30 de junho.

