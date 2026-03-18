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energia Comerciantes podem pedir ligações provisórias de energia durante espetáculo da Paixão de Cristo Ambulantes, poder público e produtores de eventos devem solicitar serviço à Neoenergia Pernambuco

Os comerciantes, ambulantes e produtores de eventos que atuarão no entorno do Teatro de Nova Jerusalém, em Brejo da Madre de Deus, poderão solicitar ligações provisórias de energia elétrica. O pedido deverá ser encaminhado à Neoenergia Pernambuco.

A distribuidora orientou que o pedido seja realizado com pelo menos cinco dias de antecedência ao início das atividades. Para solicitar a ligação, é necessário apresentar a licença de uso do solo emitida pela prefeitura e pelos órgãos competentes, além de documento de identidade, CPF e a relação dos equipamentos elétricos que serão utilizados no local. As primeiras instalações devem começar na próxima semana.

De acordo com a empresa, o padrão de entrada da ligação provisória é de responsabilidade do consumidor e deve ser instalado por profissional qualificado. Antes da energização, técnicos da concessionária realizam uma vistoria para verificar se as estruturas atendem aos requisitos técnicos e de segurança, como a presença de disjuntores, sistema de aterramento e condutores adequados.

A empresa também informou que não é possível realizar ligações em estruturas móveis, como carroças, automóveis ou caminhões, conforme determinam as normas do setor elétrico.

A Neoenergia Pernambuco também orientou comerciantes e ambulantes sobre cuidados básicos de segurança, como montar barracas afastadas da rede elétrica, evitar ligações clandestinas, não utilizar fios com emendas improvisadas ou tomadas tipo “T”, além de nunca manusear instalações elétricas com as mãos molhadas ou os pés descalços.

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