SÃO JOÃO 2023 Comerciantes do Bairro do Recife vivem expectativa de movimento melhor com o São João As festividades deste ano terão duração de 20 dias

Com o São João 2023 batendo à porta, a população segue no aguardo por grandes espetáculos. E não é só quem quer curtir os festejos que está com a expectativa lá em cima: os comerciantes locais anseiam por um melhor movimento nos seus estabelecimentos durante os 20 dias de festas ao redor do Recife e Região Metropolitana.



Na Avenida Rio Branco, também conhecida como boulevard, no Bairro do Recife, área central da capital, onde já começaram as preparações para o São João, os comerciantes locais vivem expectativas de comércio maior com os festejos.

Ansiando por melhor movimento, Lindalva Santana, que trabalha há mais de 30 anos no bairro e é dona do "Quiosque da Lindalva", revelou que a volta do São João após a pandemia de Covid-19 representa um alívio para o seu estabelecimento.

"A expectativa é que seja muito bom este ano. Geralmente não tem muita festa nesta rua, sempre é mais concentrado no Marco Zero. Mas fico feliz que este ano vai ter festa no boulevard também porque ajuda demais no comércio. A gente espera que melhore mesmo o movimento", afirmou.

Lucas Alvarenga, na Avenida Rio Branco, no Bairro do Recife. Foto: Melissa Fernandes // Folha de Pernambuco

Funcionário do estabelecimento "Tapioca Rendada do Damião", Lucas Alvarenga diz esperar um movimento ainda melhor neste São João: "A expectativa pra esse São João é que o movimento aumente, com o fluxo de pessoas. A tapioca já sai muito, então no São João vai ser ainda melhor", revelou.

O polo Avenida Rio Branco contará com diversas atrações ao longo dos 20 dias de programação.



Confira abaixo a programação completa do polo:



Dias 11, 18 e 25 de junho (domingos) – Quadrilhas, trios itinerantes/atrações na Sala de Reboco, das 10h às 14h/16h às 21h

Dias 12, 13, 14 e 15, 19, 20, 21 e 22, 26, 27, 28 e 29 de junho (segunda a quinta-feira) - Trios pé de serra itinerantes pelo bairro, das 12h às 14h e das 17h às 19h

Dias 16, 23 e 30 de junho (sextas) – Trios itinerantes/atrações na Sala de Reboco, das 12h às 19h/19h até 1h



