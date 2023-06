A- A+

VAREJO Comércio avança 0,1% em abril, com alta de supermercados Resultado foi puxado pelas vendas da Páscoa, que impulsionaram o segmento de maior peso do setor. No acumulado nos últimos 12 meses, varejo registra alta de 0,9%

As vendas no varejo brasileiro avançaram 0,1% em abril, configurando estabilidade, após alta de 0,8% em março. No acumulado nos últimos 12 meses, setor registra alta de 0,9%. Os dados são da Pesquisa Mensal do Comércio (PMC), divulgada nesta quarta-feira (14) pelo IBGE. Este é o primeiro referente à atividade varejista no segundo trimestre, após o desempenho do Produto Interno Bruto (PIB) de 1,9%.

Perspectivas

Economistas avaliam que o desempenho do comércio será fraco este ano, em razão do juro alto e do elevado nível de inadimplência. O Índice de Confiança do Comércio do FGV IBRE subiu 3,7 pontos em maio para 87,3 pontos, registrando o maior valor desde outubro de 2022 (98,0 pontos). Ainda assim, o resultado dos trimestres móveis da pesquisa vem oscilando em torno do patamar de 85 pontos.

Segundo Rodolpho Tobler, , economista do FGV IBRE, apesar da melhora do indicador, o comércio ainda não recuperou tudo o que foi perdido na virada de 2022 para 2023. “A expectativa para os próximos meses é de continuidade desse momento mais morno para o setor, pelo menos até ter mais sinalizações positivas da confiança do consumidor e do ambiente macroeconômico”, avalia Rodolpho Tobler, economista do FGV IBRE.

