Comércio varejista brasileiro cresce 0,5% em outubro
No ano, o varejo acumulou crescimento de 1,5%
O comércio varejista brasileiro cresceu 0,5% em outubro, após queda de 0,3% em setembro. O resultado, divulgado nesta quinta-feira pelo IBGE, veio acima do esperado por analistas de mercado, que projetavam estabilidade no mês.
O acumulado em 12 meses foi de 1,7%.
Na comparação com outubro de 2024, o crescimento foi de 1,1%.