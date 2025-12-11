A- A+

vendas Comércio varejista brasileiro cresce 0,5% em outubro No ano, o varejo acumulou crescimento de 1,5%

O comércio varejista brasileiro cresceu 0,5% em outubro, após queda de 0,3% em setembro. O resultado, divulgado nesta quinta-feira pelo IBGE, veio acima do esperado por analistas de mercado, que projetavam estabilidade no mês.

No ano, o varejo acumulou crescimento de 1,5%.

Na comparação com outubro de 2024, o crescimento foi de 1,1%.

