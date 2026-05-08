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Economia Comércio do Centro do Recife aposta nas compras de última hora para o Dia das Mães CDL Recife projeta crescimento de 5% nas vendas em relação ao ano passado

O comércio do Centro do Recife está otimista com o movimento de consumidores em busca dos presentes para o Dia das Mães, celebrado neste domingo.

Considerada uma das datas mais importantes para o varejo, a ocasião deve impulsionar as vendas e aumentar a circulação de pessoas nas principais ruas comerciais da capital pernambucana.

De acordo com a Câmara de Dirigentes Lojistas do Recife (CDL Recife), a expectativa é de um crescimento de 5% nas vendas deste ano em comparação com o mesmo período de 2025.

A projeção positiva também é compartilhada pelo Sindilojas Recife, que destaca o apelo emocional da data como um dos principais fatores para aquecer o comércio.

Segundo o presidente da CDL Recife e do Sindilojas Recife, Fred Leal, o período é tradicionalmente importante para o setor varejista e movimenta diferentes segmentos do comércio.

“É uma data muito forte para o varejo, porque mexe diretamente com o lado afetivo das pessoas. Muita gente deixa para comprar na última hora, e o Centro do Recife acaba sendo um dos destinos mais procurados por conta da variedade de produtos e dos preços acessíveis”, destacou.

Entre os itens mais procurados pelos consumidores estão roupas, calçados, perfumes, bolsas, acessórios, cosméticos e eletrodomésticos de pequeno porte. Lojistas também apostam em promoções, descontos e facilidades de pagamento para atrair os clientes nos últimos dias antes da comemoração.

A expectativa é de que o fluxo de consumidores aumente principalmente entre a sexta-feira e o sábado, considerados os dias mais fortes para as compras de última hora. Além das lojas físicas, muitos comerciantes têm investido na divulgação pelas redes sociais e em serviços de entrega para ampliar as vendas.

Para os consumidores, a orientação é pesquisar preços antes de comprar e ficar atento às formas de pagamento. Outra dica importante é solicitar a nota fiscal e verificar a política de troca dos estabelecimentos, especialmente em produtos como roupas e calçados.

Dia das Mães é considerado pelo setor varejista uma das datas mais importantes do calendário comercial, ficando atrás apenas do Natal em volume de vendas. A expectativa positiva reforça a esperança dos comerciantes de um período de recuperação e fortalecimento das vendas no Centro do Recife.

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