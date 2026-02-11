A- A+

Carnaval Comércio do Centro do Recife será facultativo e shoppings abrirão com horário especial no Carnaval Foliões buscam no varejo da região central da cidade fantasias, acessórios, cosméticos e itens para decoração e para embalagem

As compras de última hora estão movimentando o comércio do Centro do Recife. “Muita gente está buscando fantasia ou querendo criar uma, procurando adereços e também produtos e equipamentos para usar no período”, adiantou o presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL Recife), Fred Leal.

A expectativa é que as vendas no varejo para a folia aumentem entre 5% e 8% este ano, em relação ao mesmo período do ano passado.

Segundo o representante do varejo recifense, confecções, calçados, cosméticos, itens para decoração, fantasias e acessórios estão entre os itens mais procurados. No bairro de São José, entre a Rua das Calçadas, Santa Rita e o entorno do Mercado de São José, por exemplo, há várias lojas com roupas temáticas, máscaras, acessórios, muito brilho e colorido e artigos de personagens.

As lojas do centro também contam com embalagens e outros produtos para atender segmentos como o de eventos, de bares e de restaurantes.

Conforme o presidente da CDL Recife, por conta dos focos de animação no Centro, o comércio da região funcionará de maneira facultativa, deste sábado (14) até a Quarta-Feira de Cinzas (18). Já shopping centers da Região Metropolitana do Recife vão operar com horário especial.

Confira o horário de funcionamento do comércio do centro do Recife no Carnaval e de shopping centers da Região Metropolitana:

Recife

Centro do Recife e bairros - facultativo

Shopping Recife - dia 14 (sábado) - das 9h às 19h. Dias 15 (domingo), 16 (segunda) e 17 (terça) - das 12h às 20h; e dia 18 (Quarta de Cinzas) - das 12h às 22h.

RioMar Recife - dia 14 (sábado) - das 9h às 19h. Dias 15 (domingo), 16 (segunda) e 17 (terça) - das 12h às 20h, e dia 18 (Quarta de Cinzas) - das 12h às 22h.

Shopping Boa Vista - dia 14 (sábado) e 15 (domingo) - lojas fechadas. Dias 16 (segunda) e 17 (terça) - das 11h às 19h, e dia 18 (Quarta de Cinzas) - das 12h às 21h.

Shopping Tacaruna - dia 14 (sábado) - das 9h às 19h; dias 15 (domingo), 16 (segunda) e 17 (terça) - das 12h às 20h, e dia 18 (Quarta de Cinzas) - das 8h às 22h.

Plaza Shopping - dia 14 (sábado) - das 9h às 19h; dias 15 (domingo), 16 (segunda) e 17 (terça) - das 12h às 20h, e dia 18 (Quarta de Cinzas) - das 12h às 22h.

Shopping ETC - dia 14 (sábado) - das 9h às 18h; dia 15 (domingo) - só lojas fechadas. Dias 16 (segunda), 17 (terça) e 18 (Quarta de Cinzas) - das 12h às 21h.

Olinda

Shopping Patteo Olinda - dia 14 (sábado) - das 9h às 19h; dias 15 (domingo), 16 (segunda) e 17 (terça) - das 12h às 20h, e dia 18 (Quarta de Cinzas) - das 12h às 22h.

Paulista

Paulista North Way Shopping - dia 14 (sábado) - das 9h às 19h; dias 15 (domingo), 16 (segunda) e 17 (terça) - das 12h às 20h, e dia 18 (Quarta de Cinzas) - das 12h às 22h.

Camaragibe

Camará Shopping - dia 14 (sábado) - das 10h às 19h; dias 15 (domingo), 16 (segunda) e 17 (terça) - das 12h às 20h, e dia 18 (Quarta de Cinzas) - das 12h às 22h.

Jaboatão dos Guararapes

Shopping Guararapes - dia 14 (sábado) - das 09h às 19h; dias 15 (domingo), 16 (segunda) e 17 (terça) - das 12h às 20h, e dia 18 (Quarta de Cinzas) - das 12h às 22h.

Cabo de Santo Agostinho

Shopping Costa Dourada - dia 14 (sábado) - das 9h às 20h; dias 15 (domingo), 16 (segunda) e 17 (terça) - das 12h às 20h, e dia 18 (Quarta de Cinzas) - das 12h às 22h.

Igarassu

Shopping Igarassu - dia 14 (sábado) - das 9h às 18h; dias 15 (domingo), 16 (segunda) e 17 (terça) - das 12h às 20h, e dia 18 (Quarta de Cinzas) - das 12h às 21h.

Moreno

Recife Outlet - dia 14 (sábado) - das 9h às 19h; dias 15 (domingo), 16 (segunda) e 17 (terça) - das 9h às 18h, e dia 18 (Quarta de Cinzas) - das 9h às 21h.

