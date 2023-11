A- A+

Vendas Comércio do Recife abrirá todos os dias até o final do ano; confira os horários A intenção é incentivar as vendas no período

O comércio do Centro do Recife passará a abrir todos os dias, de domingo a domingo, incluindo feriados.

A ação visa a incentivar as vendas e garantir que clientes consigam aproveitar as compras de fim de ano independente do dia. Na quarta-feira (15), feriado da Proclamação da República, a campanha se inicia, com funcionamento durante todo o dia.



A intenção da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL Recife) com a disponibilidade interrupta é impulsionar as vendas com uma previsão de aumento de 10% a 15% em relação ao mesmo intervalo do ano passado.





Entre os segmentos de maior movimento estão artigos para decoração, embalagens, festas, calçados, vestuário, cosméticos, joalheria e eletroeletrônicos. Segundo o representante do varejo recifense, a decisão foi acordada novamente com o sindicato da categoria.



A campanha envolverá faixas nas principais ruas do Centro e também informativos que seguirão aos lojistas sobre a ação. Fred Leal, presidente da CDL Recife, disse que ficará a critério de cada lojista definir as estratégias de vendas e ações promocionais no período.

“É um dia a mais para os consumidores fazerem suas compras de final de ano, sejam empresas, empreendedores que buscam itens prontos e insumos para transformar em produtos, além do público em geral”, adiantou o presidente da CDL Recife.



Feriados

Pelo menos dois feriados integram o calendário: o da próxima quarta-feira (15), quando é comemorada a Proclamação da República, e o dia 8 de dezembro, Dia de Nossa Senhora da Conceição.

Nesses dois dias, o comércio do Centro abrirá as portas e poderá haver lojas que decidirão ampliar o horário de funcionamento. Lojas e shoppings - que normalmente já abrem de domingo de domingo - operarão com horário especial.



Confira os horários:

Centro do Recife e bairros

Funciona normal. O horário fica a critério do lojista

SHOPPINGS

Recife

Shopping Recife - das 12h às 21h

RioMar Recife - das 12h às 21h

Shopping Boa Vista - das 11h às 19h.

Shopping Tacaruna - 12h às 21h

Plaza Shopping - das 12h às 21h.

Olinda

Shopping Patteo Olinda - das 12h às 21h.

Paulista

Paulista North Way Shopping - das 12h às 21h



Camaragibe

Camará Shopping - das 12h às 21h

Jaboatão

Shopping Guararapes - das 9h às 22h

Cabo de Santo Agostinho

Shopping Costa Dourada - das 9h às 22h

Igarassu

Shopping Igarassu - das 12h às 20h.

Moreno

Recife Outlet - das 9h às 21h

