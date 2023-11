A- A+

ROTA DO COMÉRCIO Comércio do Centro do Recife ganha nova plataforma para mapeamento de lojas e serviços Rota do Comércio, iniciativa da CDL com a Prefeitura do Recife, conta já com 1.093 lojas cadastradas

Lojas de mais de 50 ruas de três bairros centrais do Recife estão na Plataforma Rota do Comércio, iniciativa da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL Recife) com a Prefeitura do Recife que busca atrair a população para aumentar o comércio do Centro e ocupar a região.



Disponível no portal de serviços Conecta Recife, a plataforma foi lançada nesta quarta-feira (22) com 1.093 estabelecimentos comerciais dos bairros de Santo Antônio, São Jose e Boa Vista.

Pagina inicial da plataforma Rota do Comércio (Foto: Reprodução/Site oficial)

Com ajuda do projeto Recentro, da Prefeitura do Recife, as ruas foram mapeadas para atrair e orientar o público no momento das compras no centro histórico. Além das lojas, informações de serviços como estacionamentos privados e da Zona Azul, pontos de bicicletas, paradas de ônibus e atrativos turísticos e religiosos também estão disponíveis na plataforma.

Na ferramenta, o consumidor consegue filtrar as buscas pela rua, nome da loja ou tipo do estabelecimento. No processo, é possível ter acesso às imagens da fachada e do interior do comércio, além do perfil do Instagram e o número do WhatsApp de vendas.

Marketing do Futuro

O presidente da CDL, Fred Leal, relata que um dos objetivos do projeto é incentivar os lojistas a migrarem para o mundo digital. Na ocasião, foi divulgado o curso Jornada Marketing do Futuro, que oferece aulas presencias e virtuais para os lojistas, sobre as plataformas digitais.

Fred Leal, presidente do CDL (Foto: Júnior Soares/Folha de Pernambuco)

O curso, idealizado por Silvio Meira, CEO da TDS Company, uma das empresas parceiras, começa na segunda-feira (27) e vai até 7 de dezembro, ofernando inicialmente 50 vagas. As inscrições são feitas pelo Conecta Recife e ficam disponíveis até sexta-feira (24).

Segurança

A chefe do Gabinete do Centro do Recife (Recentro), Ana Paula Vilaça, reforçou que a segurança da região é prioridade máxima da Prefeitura e foram feitas reuniões sistemáticas para realizar operações de curto, médio e longo prazos, além de uma rota segura para o deslocamento da população.



Com o apoio da Polícia Militar de Pernambuco, foi criada também a operação Centro Seguro, que incentiva a população a realizar Boletins de Ocorrência. A operação terá um número maior de policiais, no mês de dezembro, período de maior movimento da região. Uma doação de 10 bicicletas foi feita pela CDL para ajudar na segurança.

Ana Paula Vilaça, chefe do Gabinete do Centro do Recife (Foto: Júnior Soares / Folha de Pernambuco)

Outra atividade, que será realizada para os comércios do fim de ano, é a Operação Papai Noel, que estende o horário de funcionamento da polícia até as 22 horas - antes o policiamento se encerrava às 19h.

O presidente da CDL disse que o próximo passo para ampliação do projeto é expandir a plataforma para as 14 prefeituras da Região Metropolitana do Recife. Quando lançada em fase de testes junto aos comerciantes, em maio passado, a plataforma apresentava oito ruas.

