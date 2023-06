A- A+

São João 2023 Comércio e serviços esperam faturar no São João A Câmara de Dirigentes Lojistas do Recife (CDL) projeta crescimento de até 10% nas vendas, em comparação ao mesmo período do ano passado

Quando o mês de junho chega o Nordeste inteiro começa a se preparar para as comemorações do São João. Além das comidas típicas da região, as maiores festas e as grandes fogueiras, o comércio todo se movimenta para a venda de decorações e roupas juninas que representam essa época do ano. De acordo com a Câmara de Dirigentes Lojistas do Recife (CDL Recife), a expectativa é que esse ano as vendas do segmento cresçam até 10% em comparação ao mesmo período no ano passado.

Segundo pesquisa feita pela CDL no Centro da cidade do Recife, a maioria das pessoas não só procuram por roupas, calçados e cosméticos, mas também por tecidos e aviamentos em geral – fita, linha, bico – para confeccionar suas próprias roupas juninas. Em termos de decoração, a procura por chapéu de palha e balões ainda é grande, além de itens para decoração de mesas e outros segmentos gastronômicos.

O setor hoteleiro também está bastante aquecido pelas festas de São João. A rede hoteleira dos municípios de Arcoverde, Carpina, Bom Conselho e Limoeiro, por exemplo, já estão com 100% de ocupação, segundo a Secretaria de Turismo e Lazer de Pernambuco. Já os municípios de Araripina (95%), Caruaru (97,69%) e Petrolina (97%) estão com ocupações abaixo dos 98%.

“São João é uma festa tradicional em Pernambuco. Quem vem aqui já sabe que vai encontrar o melhor, seja em cultura, culinária, festejos ou atrações. A tradição do novo povo é o maior atrativo”, avaliou o secretário de Turismo e Lazer de Pernambuco, Daniel Coelho.

Os turistas que procuram visitar Pernambuco durante os festejos juninos também encontram maior número de operações de voo. Ao todo são previstas cerca de 1003 operações entre os dias 21 e 25 de junho, 8% a mais do que o ano de 2022. Entre as cidades que mais procuram voos para o Aeroporto de Recife temos Guarulhos com 67 voos, São Paulo (Congonhas) com 46, Brasília (38) e Fortaleza (36). As informações foram cedidas pela Aena e compiladas pelo setor de pesquisas da Empetur com a Secretaria de Turismo e Lazer.

Já para quem irá ficar na Região Metropolitana do Recife, de acordo com o presidente da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes de Pernambuco (Abrasel-PE), Tony Sousa, diversos restaurantes e bares estão apostando em uma programação específica para o feriado. “Embora saibamos que há sempre uma diminuição considerável comparado a um fim de semana comum, ainda nutrimos a esperança deste ano ser minimizada nas áreas mais turísticas em relação ao ano passado, já que as prefeituras adotaram a brilhante ideia de criar novos polos de animação, como por exemplo o Recife Antigo, que ganhou um verdadeiro ‘arraiá’ para este São João”, disse Tony.

