MERCADO Comércio entre Brasil e EUA sobe em abril, em meio à tarifaço de Trump No mês, balança comercial tem superávit de US$ 8,1 bilhões

Mês em que começou a vigorar o tarifaço anunciado pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, o comércio bilateral com os EUA cresceu em abril. Segundo dados divulgados, nesta quarta-feira, pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria, comércio e serviços, as exportações para para o mercado americano aumentaram 21,9% antes o mesmo mês de 2024 e as importações tiveram um acréscimo de 14%.

País mais afetado pela elevação de tarifas de Trump, a China comprou menos do Brasil. No mês passado, houve uma queda de 6,7%, enquanto as importações do país asiático cresceram 7,7%.

De forma global, a balança comercial brasileira registrou um superávit de US$ 8,153 bilhões. O valor é resultado da diferença entre US$ 30,409 bilhões em exportações e US$ 22,256 bilhões em importações.

No acumulado de janeiro a abril deste ano, em comparação com igual período em 2024, as exportações caíram -0,7% e somaram US$ 107,30 bilhões. As importações cresceram 10,4% e totalizaram US$ 89,58 bilhões. Como consequência,, a balança comercial apresentou superávit de US$ 17,73 bilhões , com queda de -34,2%, e a corrente de comércio registrou aumento de 4,1%, atingindo US$ 196,88 bilhões.

