Comércio entre China e Rússia bate recorde em 2023

A- A+

O comércio entre a China e a Rússia atingiu um recorde em 2023, segundo dados oficiais publicados nesta sexta-feira pelo país asiático, que também mostram uma queda nas trocas com os Estados Unidos pela primeira vez em quatro anos. À escala global, as exportações da China, porém, caíram 4,6% em termos homólogos, a primeira queda deste indicador desde 2016, enquanto as importações caíram 5,5%.

O volume de comércio entre a China e a Rússia em 2023 atingiu 240 bilhões de dólares, mostraram dados do serviço aduaneiro da China. O valor representa um aumento anual de 26,3% e supera o objetivo de 200 bilhões que ambos os vizinhos estabeleceram em acordos bilaterais realizadas no ano anterior.

O registo reflete a aproximação política e econômica entre Pequim e Moscovo desde que a Rússia lançou a invasão da Ucrânia em 2022. A China recebeu críticas de países ocidentais pela sua posição em relação à guerra, na qual Pequim afirma permanecer neutra e evita condenar a invasão da Rússia.



Em contraste, o comércio entre os Estados Unidos e a China diminuiu pela primeira vez desde 2019. As bolsas caíram 11,6% em termos anuais, para 664 bilhões de dólares.

Veja também

Orientação Profissional Saiba como usar serviço da Agência do Trabalho para desenvolver carreira