A- A+

superávit Comércio exterior brasileiro fecha 2023 com superávit recorde de US$ 98,8 bilhões Exportações, de US$ 339,7 billhões, também são as mais altas da história, mas queda de 11,7% nas importações ajudou no saldo positivo

A balança comercial brasileira encerrou 2023 com um saldo positivo de US$ 98,8 bilhões, o maior valor desde o início da série histórica, em 1989. O superávit é resultado de US$ 339,7 bilhões em exportações e US$ 240,8 bilhões em importações.

Os números foram anunciados, nesta sexta- feira, pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC).

As exportações aumentaram apenas 1,7% em relação ao ano anterior. Já as importações tiveram uma queda de 11,7%, o que ajudou, em parte, que a balança fechasse no azul.

Com a queda das importações, a corrente de comércio (soma das vendas e das compras no exterior), de US$ 580,5 bilhões, caiu 4,3%. Mesmo assim, foi o segundo maior valor da história. Em 2022 o total foi de US$ 606,7 bilhões.

Mas o saldo de quase US$ 100 bilhões não deve se repetir este ano. O governo prevê uma queda de 4,5%, levando o número para US$ 94,4 bilhões em 2024.

Veja também

MEDIDA PROVISÓRIA Fecomércio-PE divulga nota expressando preocupação com a MP 1.202/2023