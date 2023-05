A- A+

Dia das Mães Comércio faz apostas para o Dia das Mães De acordo com a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de Pernambuco (Fecomércio-PE) 78,2% dos pernambucanos vão celebrar o feriado, porém as vendas estarão 9% abaixo do valor registrado no ano anterior

O Dia das Mães este ano traz menos movimento no comércio. De acordo com uma pesquisa realizada pela Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de Pernambuco (Fecomércio-PE) e Confederação Nacional de Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), 78,2% dos pernambucanos vão celebrar o feriado, porém as vendas estarão 9% abaixo do valor registrado no ano anterior. Com isso, lojas e shoppings buscam soluções para atrair os clientes.

Segundo a pesquisa, Pernambuco deve movimentar cerca de R$284,9 milhões no Dia das Mães 2023. A média de consumo também variou: quem vai comemorar a data em restaurante, o consumo médio ficou estimado em R$193. Já quem pretende dar um presente para sua mãe, o preço médio de gasto ficou em R$178.

Em todo o País, o segmento com maior procura segue sendo Vestuários e calçados, que estima faturar cerca de R$100,59 milhões. Em seguida vem as Farmácias e perfumarias, com R$79,78 milhões. Todavia, os demais segmentos ficaram abaixo de R$50 milhões, como Útil, Domésticos e Eletroeletrônicos (R$38,21 milhões), Móveis e eletrodomésticos (R$31,98 milhões), Hipermercados e supermercados (R$26,52 milhões) e Demais segmentos (7,86 milhões).

Com o objetivo de atrair mais clientes para as lojas do centro do Recife, a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL Recife) lançou a campanha Vem Pro Centro Dia das Mães que ocorrerá até o próximo sábado (13). Os clientes que fizerem compras nas lojas dos bairros de São José, Santo Antônio e Boa Vista terão a chance de concorrer a um caminhão de prêmios e cinco vale-compras no valor de R$1.000 cada. Para cada R$50,00 em compras, independentemente do meio de pagamento utilizado (dinheiro, cartão, PIX), o cliente terá direito a 3 cupons.

O Shopping Recife lançou uma campanha exclusiva com a marca Brizza Arezzo. Até o dia 14 de maio, todos os clientes que realizarem compras de R$400 (notas acumulativas a partir de R$20), ganham uma clutch Brizza Arezzo, disponível nas cores yellow jelly, preta e urban pink. Para cadastrar as notas fiscais, basta entrar no site www.promocao.shoppingrecife.com.br. A retirada do presente está sendo realizada no espaço de trocas localizado próximo à loja Sacada. A campanha também está disponível para compras online.

O Shopping Tacaruna também está dando um brinde especial para todas as mães. Em compras a partir de R$350, tanto no espaço físico quanto no Tacaruna Online, o cliente pode ganhar um guarda-chuva personalizado pela artista Lu Maia.

Já o Shopping Costa Dourada está com uma programação especial desde o dia 08 de maio até o dia 14, realizada na Praça de Eventos do mall. Além da exposição Lições de Amor, com pinturas e colagens de estudantes do Cabo de Santo Agostinho, também haverá programação musical na sexta-feira (12), sábado (13) e domingo (14).

Para quem é da Zona Norte de Recife, o Shopping Plaza também está com exposição de arte “Minha Mãe, a Flor Mais Linda do Jardim”, com pinturas de estudantes da ZN. Além disso, nos dias 13 e 14 de maio, terá programação musical com Novos Boêmios, Martins, Madeira Delay (tributo a Roberto Carlos) e Nena Queiroga & Ylana acústico. Em compras a partir de R$150 no Plaza Online, o cliente ganha um kit viagem (necessaire, porta documentos e tag de mala) da marca UncleK e frete grátis.

Outro Shopping que lançou campanha para o Dia das Mães foi o Shopping ETC, a 'Mãe: Compre e Ganhe'. Na promoção, a cada compra única ou acumulada de R$350,00 em qualquer uma das lojas do shopping, os participantes ganham uma bolsa térmica exclusiva. A campanha estará vigente enquanto durar o estoque disponível. O regulamento completo está disponível no site: https://shoppingetc.com.br/.

