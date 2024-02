Comércio fecha 2023 com alta de 1,7%

A- A+

As vendas do comércio fecharam 2023 com alta de 1,7%. Em dezembro, as vendas caíram 1,3%. Os dados são da Pesquisa Mensal do Comércio (PMC), divulgada nesta quarta-feira (7) pelo IBGE.

O que esperar em 2024?

A melhora do ambiente macroeconômico, com inflação e juros em queda, leva o setor varejista a começar o ano mais otimista, segundo dados do Instituto Brasileiro de Economia (Ibre/FGV). Por outro lado, segmentos mais dependentes de crédito ainda não demonstram sinais claros de recuperação. O Índice de Confiança do Comércio subiu 1,2 ponto em janeiro, para 90,5 pontos, maior nível desde outubro de 2022 (94,9 pontos).

Do lado do consumidor, os juros e o endividamento ainda impactam o consumo das famílias, e faz com que o Índice de Confiança do Consumidor (ICC) se mantenha em patamar pessimista-moderado, ao redor dos 90 pontos.

"O setor ainda enfrenta desafios para a sua recuperação, devido aos elevados níveis de endividamento e às taxas de crédito ao consumidor, que impactam a retomada plena da demanda" avalia Geórgia Veloso, economista do FGV IBRE.

