Dia das Mães Comércio investe para incrementar vendas no Dia das Mães Diante da perspectiva de um movimento menor do que em 2022, o comércio do Centro e também os shoppings investem alto na data

O Dia das Mães deste ano deverá ser menos movimentado do que o de 2022 para o comércio. Pelo menos, é isso que diz uma pesquisa realizada pela Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de Pernambuco (Fecomércio-PE) apontando que 78,2% dos pernambucanos vão celebrar a data, porém as vendas estarão 9% abaixo do valor registrado no ano anterior. Com isso, lojas e shoppings estão buscando soluções para atrair os clientes.

Ainda segundo a pesquisa, Pernambuco deve movimentar cerca de R$284,9 milhões no Dia das Mães 2023. Os filhos devem gastar, em média, R$178 na compra do presente. Em todo o País, o segmento com maior procura segue sendo vestuários e calçados, que estima faturar cerca de R$100,59 milhões. Em seguida vem as farmácias e perfumarias, com R$79,78 milhões. Todavia, os demais segmentos ficaram abaixo de R$50 milhões.

Centro do Recife

E é para tentar recuperar esse faturamento que a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL Recife) lançou a campanha Vem Pro Centro Dia das Mães que ocorrerá até o próximo sábado (13). Os clientes que fizerem compras nas lojas dos bairros de São José, Santo Antônio e Boa Vista terão a chance de concorrer a um caminhão de prêmios e cinco vale-compras no valor de R$1.000 cada.

Para cada R$50,00 em compras, independentemente do meio de pagamento utilizado (dinheiro, cartão, PIX), o cliente terá direito a 3 cupons. O presidente da CDL Recife, Fred Leal, explica que a a expectativa é incrementar as vendas em 10%, em relação ao mesmo período do ano passado. Ele informa ainda que a campanha é um piloto para uma série de iniciativas em planejamento para o Centro com apoio da Prefeitura do Recife.

Shoppings investem

Quem também está em busca do consumidor são os grandes shoppings da Região Metropolitana. A aposta é a troca de notas fiscais por brindes. Um deles é o Shopping Recife, onde até o dia 14 de maio, compras de R$400 dão direito a uma bolsa. No caso do Tacaruna, o valor que o consumidor precisa acumular é de R$350 e o brinde, um guarda-chuva personalizado.

Para os clientes do Plaza, compras de R$ 150,00 dão direito a um kit de viagem. O shopping também investiu em uma programação cultural com shows e exposição de arte. O mesmo vale para o Shopping Costa Dourada, no Cabo de Santo Agostinho.

