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Organização Mundial do Comércio Comércio mundial sofre como 'piores perturbações' em 80 anos, alerta OMC Guerra no Oriente Médio também representa uma séria ameaça ao comércio global

O sistema de comércio global está a passar pelas suas “piores perturbações” em 80 anos, alertou a diretora-geral da Organização Mundial do Comércio (OMC), a nigeriana Ngozi Okonjo-Iweala, nesta quinta-feira (26), durante a abertura da 14ª Conferência Ministerial da organização, em Yaoundé, Camarões.

“Esses são apenas os sintomas de transformações mais amplas que abalam a ordem internacional, criadas após a Segunda Guerra Mundial para evitar a repetição dos horrores da primeira metade do século XX”, acrescentou.

Durante quatro dias, os membros da OMC se reuniram para tentar revitalizar uma instituição enfraquecida por geopolíticas reforçadas, negociações paralisadas e protecionismo crescente.

A guerra no Oriente Médio também representa uma séria ameaça ao comércio global.

Okonjo-Iweala apresentou um panorama bastante sombrio, afirmando que "a magnitude dos problemas que o mundo enfrenta hoje, mesmo antes do conflito do Golfo, já desestabilizou o comércio de energia, fertilizantes e produtos fornecidos".

As conferências ministeriais da OMC geralmente são organizadas a cada dois anos. Esta é a segunda no continente africano, após Nairóbi em 2015.

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