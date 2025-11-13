A- A+

Comércio recua 0,3% em setembro, com queda em seis das oito atividades

O comércio varejista brasileiro recuou 0,3% na passagem de agosto para setembro, com queda espalhada entre as atividades, após registrar 0,1% em agosto. O resultado, divulgado nesta quinta-feira pelo IBGE, veio abaixo do esperado por analistas de mercado, que projetavam alta de 0,4%.

No ano, o varejo acumulou crescimento de 1,5%.

O acumulado em 12 meses foi de 2,1%, a menor taxa de crescimento desde janeiro de 2024.

Na comparação com setembro de 2024, o crescimento foi de 0,8%, sexto resultado positivo consecutivo.

O resultado foi puxado pela queda nas vendas de livros, jornais, revistas e papelaria. Das oito atividades observadas pela pesquisa, seis tiveram recuo na produção.

