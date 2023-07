Comércio retrai em maio: vendas caem 1%, aponta IBGE

A- A+

O comércio brasileiro, de forma geral, apresentou retração em maio após nove meses de taxas positivas. As vendas do varejo restrito caíram 1% no mês de maio, após avanço de 0,1% em abril, puxada pelo resultado negativo do setor supermercados - segmento de maior peso na pesquisa. Os dados são da Pesquisa Mensal do Comércio (PMC), divulgada nesta sexta-feira (14) pelo IBGE.

No ano, o comércio varejista registra alta de 1,3%

No acumulado nos últimos 12 meses, o setor acumula alta de de 0,8%

Perspectivas

A desaceleração da inflação têm reduzido incertezas na economia, o que facilita o interesse das famílias em adquirir produtos e serviços. Por outro lado, o cenário de juros elevados, além do alto nível de inadimplência presente no país, podem ser considerado entraves para uma trajetória mais benigna do comércio ao longo deste ano.

O Índice de Confiança do Comércio (ICOM) do FGV IBRE subiu 6,9 pontos em junho para 94,2 pontos, ficando o maior valor desde outubro de 2022 (98 pontos). Ainda assim, o resultado é visto com cautela.

É importante frisar que o caminho ainda é longo e que é fundamental a continuidade de melhora nas variáveis macroeconômicas”, avalia Rodolpho Tobler, economista do FGV IBRE.

