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crescimento Comércio varejista brasileiro cresce 0,5% em março, em terceiro resultado positivo seguido Número veio acima do esperado por analistas, que projetavam estabilidade

As vendas do comércio brasileiro subiram 0,5% em março, após alcançarem 0,7% em fevereiro. Com o número, o setor chega ao seu terceiro mês consecutivo de crescimento, com alta acumulada de 2,4% no ano.

O resultado foi divulgado pelo IBGE nesta quarta-feira, e veio acima do esperado por analistas de mercado. Segundo a mediana das projeções calculada pela Bloomberg, a expectativa era de estabilidade no varejo esse mês.

No índice acumulado em 12 meses, o comércio chegou a 1,8%. Já na comparação com fevereiro de 2025, o crescimento foi de 0,2%. Segundo o gerente da pesquisa, Cristiano Santos, a tendência vem sendo de alta desde o último trimestre do ano passado.

"A médio prazo, nos seis últimos meses houve apenas um resultado no campo negativo, em dezembro de 2025. E mesmo assim, o resultado foi muito próximo de zero (-0,3%). Então, pode-se dizer que desde outubro de 2025 o varejo vem crescendo na maior parte do tempo", disse ele.

Entre as atividades que puxaram a alta estão os combustíveis e lubrificantes, cujas vendas subiram 2,9%. Também cresceram as vendas de equipamentos e material para escritório, informática e comunicação (5,7%), puxadas por produtos são importados, como celulares e televisores.



"Os custos dessa atividade estão muito relacionados à variação do dólar e nos últimos três meses a gente vem observando a valorização do real frente a moeda americana", explicou o gerente da pesquisa.

Os segmentos de outros artigos de uso pessoal e doméstico (2,9%), livros, jornais, revistas e papelaria (0,7%) e artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos e de perfumaria (0,1%) também apresentaram resultados positivos.

Por outro lado, as atividades que tiveram queda foram móveis e eletrodomésticos (-0,9%) e hiper, supermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo (-1,4%) que, em março, chegou a maior queda do setor desde junho de 2024, quanto atingiu -3,0%.

Já no varejo ampliado — que inclui veículos, motos e materiais de construção — as vendas tiveram alta de 0,3% no mês, encerrando o primeiro trimestre com um crescimento de 0,8%.

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