Comércio varejista cresce 0,8% em março, renovando recorde da série histórica

As vendas no comércio varejista cresceram 0,8% em março, na comparação com fevereiro deste ano.



Com o resultado, o setor renova o maior patamar da série histórica, alcançado no mês anterior, e chega ao segundo mês de crescimento após quatro números muito próximos ao zero, considerados estabilidade.

O número veio levemente abaixo do esperado pelos analistas de mercado, que projetavam alta de 1%.

Os dados são da Pesquisa Mensal de Comércio (PMC), divulgados pelo IBGE nesta quarta-feira.

