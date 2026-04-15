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Pesquisa

Comércio varejista registra alta nas vendas por 21 bimestres seguidos, afirma IBGE

Dados são da Pesquisa Mensal de Comércio divulgados nesta quarta (15) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística

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Comércio varejista registra alta nas vendas por 21 bimestres seguidos, afirma IBGEComércio varejista registra alta nas vendas por 21 bimestres seguidos, afirma IBGE - Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil

As vendas do comércio varejista cresceram 1,5% no primeiro bimestre deste ano em relação ao mesmo período do ano anterior. Os dados são da Pesquisa Mensal de Comércio divulgados nesta quarta (15) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

"O desempenho representa o 21º bimestre consecutivo no campo positivo. O último bimestre a contabilizar resultado negativo foi o quarto de 2022 (-2,0%)", apontou o IBGE.

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No varejo ampliado - que inclui os segmentos de veículos, material de construção e atacado alimentício -, as vendas recuaram 0,5% no primeiro bimestre de 2026 ante o mesmo período do ano anterior.

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